Türkçe konuşur ama Ermenice düşünüp hissederler. Adıyamanlı Ermeni bir sanatçının “maceraları” (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Adıyaman’da yaşayan bir Ermeni ailesinde dünyaya gelmişStepan İlhan-Epremyan milli kimliğini asla gizlemedi. Ermenice bilmeyen Stepan, Ermeni ulusal şarkılarını öğrendi. Stepan’a göre kendisi için önemli olan, Soykırım’dan sonra mucizeyle tarihi vatanlarında yaşamaya devam eden kişilere Ermeni kültür hazinesini sunabilmektir.

‘Sputnik Armenia’ muhabiri Nairi Hokhiyan’a konuşan Stepan: “Ermeni olduğumuz, hiç bir zaman sır olmamıştır. Ama ben tabii ki, bunu ailemden öğrendim. Çocukken ailemizin Ermeni olduğunu başkalardan da duydum. Bize sıkça ‘gavur’ denirdi. Fakat ailem bu koşullarda bile Ermeni olduğunu asla saklamadı” diye konuştu.

Stepan Epremyan: “Şarkılarımla ulusal kimliğimizi mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyorum. Bu topraklarda köklerimiz var. Buralarda atalarımızın izleri kaldı. Kimi Ermeniler, ulusal kimliklerinden uzak kaldı ama bu sorunun da zaman içerisinde çözüleceğini düşünüyorum. Bu insanlar, altbilinçlerinde Ermeni şarkılarını hatırlar çünkü bunları büyük anne ve babalarından dinlemişti” dedi.

2019’da Stepan, Doğu Ermenistan’a taşınmaya karar verdi. Yerevan’a geldi ama ancak 1 ay dayanabildi. Yüreğinin oralarda, Türkçe konuşan fakat Ermenice düşünen ve hisseden kişilerde kaldığını itiraf etti.

Stepan: “Batı Ermenistan’da çok Ermeni var. Bu insanların sadece yaşam ve geleneklerinde değil bilinçlerinde de değişiklikler yaşanıyor. Farkettiğim kadarıyla Batı Ermenistan’da yıldan yıla daha fazla Ermeni, kendisini Ermeni olarak hissediyor. Ermenilik bir duygudur. Ben de bu topraklarda, bu insanlar arasında ulusal şarkılarımızı sunmaya devam ederim” şeklinde konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu