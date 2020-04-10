IMF, Ermenistan’a verilen desteği 175 milyon dolar artırabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ermenistan’daki reformlar kapsamına IMF desteğiyle gerçekleştirilen projenin ikinci tur denetiminin sona erdiğini duyurdu.

Bu vesileyle IMF tarafından yayınlanan açıklamada, Ermenistan hükümetinin, IMF’den Ermenistan’a verilen finansal desteğin artırılması için başvurduğu ve İcra Komitesince onaylanması durumunda Konsey toplantısının hemen ardından yaklaşık 280 milyon doların ulaşılabilir hale getirileceği kaydedildi. Bu miktar, daha önce öngörülen finansmandan yaklaşık 175 milyon dolarla daha fazla.

Açıklamaya göre bu finansman, koronavirüs salgınının olumsuz ekonomik sonuçlarının giderilmesi ve acil sağlık ve sosyal–ekonomik sorunlarının çözülmesi konusunda Ermenistan’a yardım edecek.

ERMENİ HABER AJANSI