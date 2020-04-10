Başbakan: Milli para sabitleşiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Facebook sayfasında bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şunlar belirtildi:

“Finansal piyasaya hızlı tepki verilmesi, hükümetin anti kriz önlemlerinin etkinliğinin doğrudan bir kanıtıdır.

Dram (Ermenistan’ın milli parası) istikrarı güçlendiriyor, yatırımlar ve krediler artıyor, bununla birlikte bankaların likiditesi de artıyor.”

Ermenistan Kamu Radyosu