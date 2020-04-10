Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Facebook sayfasında bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda şunlar belirtildi:
“Finansal piyasaya hızlı tepki verilmesi, hükümetin anti kriz önlemlerinin etkinliğinin doğrudan bir kanıtıdır.
Dram (Ermenistan’ın milli parası) istikrarı güçlendiriyor, yatırımlar ve krediler artıyor, bununla birlikte bankaların likiditesi de artıyor.”
Başbakan: Milli para sabitleşiyor – Ermenistan Kamu Radyosu
Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Facebook sayfasında bir paylaşım yaptı.
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