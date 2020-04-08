PROF. DR. HAGOP TERZAN ARAMIZDAN AYRILDI

HYETERT – Dünyanın yaşayan 50 önemli kişisinden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Hagop Terzan 05 Nisan Pazar günü aramızdan ayrıldı.

31 Ekim 1927 İstanbul doğumlu Profesör ilk öğrenimi Esayan lisesinde tamamlamış ve Getronagan Lisesi’nden mezun olmuştu. Profesör Terzan, 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Matematik bölümünün ilk ve “1” numaralı mezunuydu. 1949 yılında Astronomi dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Bir süre Matematik öğretmenliği yaptı. 1956 yılında Fransa’ya göç etti. 1957-1959 yılları arasında Teknik Lisede Matematik öğretmenliği yaptı. 1959-1965 yılları arasında Astronomi asistanı, sonrasında ise bilim adamı olarak çalıştı.

1967-1998 yılları arasında Lyon Gözlemevi’nde çalışan Agop Terzan, 1982-1983 yıllarında gözlemevinin yardımcı müdürlüğünü yürüttü. 1965 yılında Lyon Üniversitesi tarafından Matematik Bilimleri doktorası verilen Tercan 1980 yılında Profesör oldu.

1963’ten beri dünyanın en önemli teleskoplarıyla gözlemler yaptı. 14 küresel kümenin hemen yakınında 710 değişken yıldız, 11 yeni küresel küme (Terzan 1’den Terzan 11’e kadar kendi ismi ile adlandırıldı), 158 dağınık nebulalar (bulutsu uzak yıldız toplulukları), 124 galaksi (% 25’i Sy2 tipi aktif gökada gibi görünüyordu), galaktik merkeze doğru 4430 kırmızı değişken yıldız (daha sonra IRAS kızılötesi kaynaklarıyla tanımlanan 458 tanesi dahil), 1428 yüksek düzgün hareketli yıldız (µ> 0 ”. Yılda 1), 26 gezegenimsi nebula, Galaksimizin merkezine doğru 122 dağınık gökada keşfetti. Daha sonra yapılan pek çok keşif Profesörün bu keşiflerine dayanıyordu. Örneğin Avrupalı Astronomlar, Terzan 5’in Galaksimizin merkezinin ana oluşumlarından biri olduğunu ve Galaksimizin temelini oluşturduğunu keşfettiler.

Astronomi dünyasının en önemli dergilerinde Profesör Terzan’ın 100’den fazla bilimsel makalesi yayınladı. Kendisi aynı zamanda astronomik cihazlar (tutulmaları karşılaştırmak için cihazlar ve fotometreler) ile editoryal ve idari işler için ciddi miktarda katkılar sunan bir insandı.

Ödüllere layık görüldü

Terzan, 1967 yılından beri Uluslararası Astronomi Birliği ve Avrupa Astronomi Topluluğu ve Fransız Ulusal Astronomi Komitesi üyesidir. 1968-1978 yıllarında Lyon Astronomi Derneği Başkanı olarak görev yapan Profesör, 1977 yılında Fransız Astronomi Derneği’nden Henry Rey ödülü aldı. 1979 yılında Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. 1988 yılında ise Fransız Bilimler Akademisi’nin Corona Ödülü’ne layık görüldü.

Ananya Şiragatsi Madalyası sahibiydi

Dünyaca ünlü astronom Prof. Dr. Hagop Terzan, bilim, kültür, eğitim gibi çeşitli alanlardaki çalışmaları ve katkılarıyla tanınmış kişilere takdim edilen Ananya Şiragatsi Madalyasına, Ermenistan devlet başkanı Serj Sarkisyan’ın beratıyla, 28 Mayıs 2013 tarihinde layık görülmüştü.

Agop Terzan, konferanslara ve bilimsel tartışmalara katılmak amacıyla 1971, 1973, 1977, 1984 yıllarında ve 1989’da Byurakan Astrofizik Gözlemevi’ne resmi görevleri de dahil olmak üzere birçok kez Ermenistan’ı ziyaret etmişti.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra Ermeni Kilisesi’ne de diyakoz olarak hizmet etmiştir. Patrik Mesrob Mutafyan döneminde İstanbul ile bağlarını yeniden kuvvetlendiren Prof. Dr. Hagop Terzan, Patriklik Makamının hayırseverlerindendi ve Ruhban yetiştirilebilmesi için bir fon oluşturmuştu.

2005 yılında Mezun olduğu Getronagan Lisesi’nin Mezunlar Derneğinde Betlehem’in Yıldızı ve Ermeni astronomlar konusunda bir konferans vermişti. Prof. Terzan konuşmasında kısaca İsa’nın doğumunun milat kabul edilmesiyle meydana gelen “0” tarihinin yıldızla ve astronomi bilimiyle bağlantısını anlatırken daha önce tarihe malolmuş diğer ünlü Ermeni astronomların katkılarını da kronolojik bir sistemle anlatmıştı. Konuyla ilgisi olan olmayan herkese gerçek bir bilim ve bilgi ziyafeti çekmişti.

Kaynaklar: LRAPER, www.aras.am

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