Serj Tankian’ı, Atom Egoyan’ı ve Arsine Khanjian’ı anlatan “Eve Doğru Bir Yol” belgeseli internet üzerinden yayınlandı (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Serj Tankian’ı, Atom Egoyan’ı ve Arsine Khanjian’ı anlatan “Eve Doğru Bir Yol” belgeseli internet üzerinden yayınlandı (video)

Dünyaca ünlü sanatçı, System of a Down rock grubu solisti Serj Tankian’ı, Kanadalı Ermeni film yönetmeni Atom Egoyan’ı, Egoyan’ın eşi ve tanınmış oyuncu Arsine Khanjian’ı anlatan belgesel internet üzerinden izlenebilir.

Armenpress haber ajansına göre Facebook sayfasında belgesele değinen Arsine Khanjian: “2 Nisan 2017 tarihinde Ermenistan’da genel seçimler yapılıyordu. Seçim arifesinde gözlem misyonu gerçekleştirmek üzere Ermenistan’a geldik. Ülkemizde yaşanan değişimlere katılmak için müstesna bir olanaktı bu” diye yazdı.

Seda Grigoryan’ın yönettiği “Eve Doğru Bir Yol” ismini taşıyan bu filmde Serj Tankian, Atom Egoyan ve Arsine Khanjian’ın Artsakh Cumhuriyeti’ne yaptıkları ziyaret de anlatılıyor.

Arsine Khanjian: “Köylerde ve şehirlerde yaşayan Ermenilerle sohbet etmek, onların kaygılarını, problemlerini öğrenmek benim için pek önemliydi. Bu maksatla Ermenistan’ın çeşitli bölgelerini ve Artsakh Cumhuriyeti’ni ziyaret ettik.

Birkaç film festivaline katılmış olan bu belgesel, Toronto’nun “Nar” festivalinde en iyi kısa metrajlı film kategorisinde birincisi oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu

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