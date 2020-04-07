MÜJDE YORTUSU KUTLU OLSUN

Krikor Avak Kahana Damatyan

Bugün Kilisemiz takvimine göre MÜJDE YORTUSU’nu kutluyoruz. Bu yortuda Melek Cebrail’in Kutsal Bakire Meryem’e Tanrı Oğulu’nun Anası olacağının müjdelemesini anıyor ve kutluyoruz.

Bu yortu hangi güne gelirse gelsin mutlaka her yıl Nisan 7 tarihinde sabit olarak kutlanır. Bu yıl Kutsal Salı gününe rastladı.

Esasen Kutsal Pazaretesi, Kutsal Salı ve Kutsal Çarşamba günleri Surp Badarak sunulmaz. fakat bu günlere rastlayan Müjde Yortusu münasebetiyle Surp badarak sunulur.

Bu yortu Büyük Oruç dönemine de rastlayabilir. Bu durumda perdeler açılarak Surp Badarak sunulur ve ikindi dualarının sonuna kadar perdeler açık kalır.

Dzağgazart, Kutsal Perşembe, Kutsal Cuma, Kutsal Cumartesi ve Surp Zadik pazarı günlerine rastladığında, Avedum yortusu kısmi bir törenle kutlanarak yerini bu günlere bırakır.

Bu yortuyla ilgili Surp Avedaran bölümünü birlikte okuyalım:

Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adama nişanlı olan bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. Onun yanına giren melek, «Ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız, selam! Rab seninledir» dedi.

Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, «Korkma Meryem» dedi, «sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine `en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.»

Meryem meleğe, «Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki» dedi.

Melek ona şöyle cevap verdi: «Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kalmıştır. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.»

«Ben Rab’bin kuluyum» dedi Meryem, «bana dediğin gibi olsun.» Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.

(Luka; 1:26-37).

Surp Avedaran’ın bu bölümünden Tanrı korkusuyla yetişmiş olan Meryem’in imanının semeresiyle ödüllendirildiğini öğreniyoruz.

O, kadınlar arasında Tanrı lütfuna layık görülen ve Tanrı Oğul’nun anası, Asdvadzamayr olma şerefine erişti.

Kutsal Bakire Meryem’in cevabında saklı olan mesajın içeriğini benimsemeye, «bana dediğin gibi olsun.» diyerek tüm kalbimizle Tanrı’nın iradesine teslim olmaya çağrılıyoruz.

Özellikle bu günlerde aynı sözleri tekrar ederek Tanrı’nın kutlu iradesine başvuruyor; salgından etkilenenerek tedavi görenlere şifa, acı çekenlere teselli, ve genel olarak tüm insanlara salgınlardan uzak sağlıklı yaşam diliyoruz.

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