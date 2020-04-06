Papa’dan cezaevleri için korona çağrısı

Papa Francis’ten cezaevleri için korona çağrısı

Papa Franscis, cezaevlerinde yoğunluğun korona virüsü salgınına karşı azaltılması çağrısı yaptı. Katoliklerin ruhani lideri, cezaevlerinde felaket uyarısı yaparak çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.

DUVAR – Katoliklerin ruhani lideri Papa Franscis, Casa Santa Marta’da düzenlediği Pazartesi Ayini’nde, korona virüsü salgınına karşı cezaevlerinde yoğunluğun azaltılması gerektiğini belirtti. Salgının aşırı kalabalık cezaevlerine sıçraması durumunda büyük bir felakete dönüşeceğini vurgulayan Papa, çözüm bulmaları için yetkililere dua ettiğini söyledi.

Papa Francis ayrıca, hükümetlerin yoksullukla mücadele politikalarının yetersizliğine değindi. Bazı yardım kuruluşlarının çok fazla maaşlı çalışanı olduğu için bağışların yoksullar için yeterli olmadığını belirten Papa, herkesin yoksullarla ilişkisi üzerinden yargılanacağını ifade etti.

Dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler 70 bini aşarken, Fransa’da korona virüsü cezaevlerine sıçramış, İngiltire’de ise salgın riskine karşı binlerce mahkum serbest bırakılmıştı. (euronews)

Gazete Duvar

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