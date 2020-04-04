İsa Mesih’in Yeruşalim’e Giriş Pazarı – DZAĞGAZART

Zeytin Dalı Pazarı, Hurma Pazarı veya Palmiye Pazarı olarak da anılan bu büyük bayram Paskalya’dan önceki son Pazar kutlanır.

Lazaros’u ölümden dirilten İsa Mesih’in Yeruşalim’e geleceği duyulmuştur ve halk büyük bir coşku ile onu karşılamaya şehrin kapısına çıkmışlardır. Bu bölüm İncil’de şu şekilde geçmektedir:

‘Yeruşalim’e yaklaşıp Zeytin Dağı’nın yamacındaki Beytfaci Köyü’ne geldiklerinde İsa, iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, “Karşınızdaki köye gidin” dedi, “Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Yeruşalim’e yaklaşıp Zeytin Dağı’nın yamacındaki Beytfaci Köyü’ne geldiklerinde İsa, iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, “Karşınızdaki köye gidin” dedi, “Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, ‘Rab’bin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek’ dersiniz.”

Bu olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu:

“ Siyon kızına deyin ki, ‘İşte, alçakgönüllü Kralın, Eşeğe, evet sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş Sana geliyor.’ ”

Öğrenciler gidip İsa’nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı:

“Davut Oğlu’na hozana ! Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!”

İsa Yeruşalim’e girdiği zaman bütün kent, “Bu kimdir?” diyerek çalkandı. Kalabalıklar, “Bu, Celile’nin Nasıra Kenti’nden Peygamber İsa’dır” diyordu. (MATTA 21:1-11)

Ermeni Havarisel Kiliselerinde Paskalya’ya hazırlık döneminde kapatılan perdeler bu Pazar coşku ile açılır ve halk yaklaşmakta olan Kutsal Hafta’ya (Avak Şapat) hazırlanır.

COVID-19’un yayılmasını engellemek amacıyla bir süredir toplu ibadetlere kapalı olan Ermeni kiliseleri, bu coşkuyu kilise üyelerine yaşatmak için sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarına devam ediyor.

Türkiye Ermenileri Patrikliğinden yapılan duyuruya göre bu Pazar da Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nden saat 10.30 itibariyle başlayacak Kutsal Ayin, Patrikliğin resmi facebook sayfasından canlı yayınlanacak. Törene, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Hazretleri riyaset edecek ve vaaz verecektir.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/

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