Ejmiadzin’deki Ana Kilise’de korunan Surp Keğart, Tsaghkazard Yortusu vesilesiyle kamuoyuna gösterilecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Apostolik (Gregoryen) Kilisesi 5 Nisan Pazar günü Tsaghkazard Yortusu’nu kutlayacaktır. Yortu vesilesiyle Ejmiadzin’deki Ana Kilise’de korunan Surp Keğart (kutsal mızrak) ibadet edilmesi amacıyla dışarı çıkartılacak.

Bilgiyi Facebook hesabından paylaşan Ana Taht Basın Enformasyon Müdürü Kahana Vahram Vahram Papaz Melikyan’a göre, Dünya Ermenileri Ruhani Önderi II. Karekin’in riyasetinde ‘Andastan’ töreni (dünyanın dört tarafını kutsama töreni) de yapılacaktır.

Tsaghkazard Yortusu ayini ve ‘Andastan’ töreni, 5 Nisan tarihinde saat 19:00’da Ermenistan Kamu Televizyonu ve ‘Shoghakat’ TV kanallarında gösterilecek.

Surp Keğart’ın İsa Mesih çarmıha gerili halde iken bedenine saplanan mızrak olduğuna inanılıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

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