Corona İle Mücadele! (Covid19 Satrancı)

Covid19 acaba bir şifre/kod olabilir mi? Corona kelimesi “Kraliçe’nin Tacı” anlamına gelmektedir. 19 sayısı ise “Mesih” ile ilişkilendirilmektedir. Kraliçe’nin doğum günü Nisan ayında. Hz. İsa’nın son akşam yemeği 7 Nisan, çarmıha gerildiği tarih ise 10 Nisan’dır. Nisan ayının 12’sinde ise paskalya var! ABD Başkanı Trump’ın, corona virüsünün tedavisiyle ilgili olarak sürekli Nisan ayını işaret etmesi de sizce tesadüf mü? “Tanrıyı kıyamete zorlamak” anlayışıyla hareket eden Evanjelistlerin amaçları nedir? İnsanlığa corona virüsü ile dünyanın sonu/kıyamet geldi algısı mı oluşturmak isteniyor? Covid19’un tedavisi nasıl, ne zaman ve kimin tarafından bulunacak? Evanjelistler, acaba covid19’un tedavisini Mesih olarak ilan edecekleri kişiye mi yaptırmayı planlamaktadırlar? “Tanrıyı kıyamete zorlamak” anlayışıyla hareket eden Evanjelizmin dış politikadaki etkileri Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte iyice belirginleşmiş durumda. Evanjel kelimesinin kökü Yunancada “evangelion”dur. “İyi haber” veya “Müjde” anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Evanjel, İncil anlamına gelmektedir. Evanjelizm “Kutsal kitaba yönelmek” anlamında kullanılmaktadır. Kutsal kitaptan kasıt İncil yanında Eski Ahit olarak nitelendirilen Tevrat ve onun yanında Zebur, diğer ismi ile Mezmurlar’dır. İncil’i oluşturan kitaplar; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna, yani Hristiyan otoritelerince kabul edilip doğrulanmış İncil’lerin her birine “Evanjel” denilmektedir. Bir nevi Hristiyanlık ve Yahudiliğin karışımından meydana gelen ve Protestanlığın bir alt mezhebi olan Evanjelistlere “Siyonist Hristiyanlar” da denilmektedir. Yazar Nazif Ay “Mehdi Mesih” isimli kitabında bakın konuyla ilgili olarak neler söylüyor; “Evanjelikler, Eski Ahit’te savunulan; Yahudilerin Tanrı’nın seçilmiş halkı olduğu, kutsal toprakların (Kenan diyarı veya Tanrı tarafından Yahudilere vaat edilmiş Arz-ı Mev’ud’un) Yahudilerin malı olduğu ve Yahudilerin Mesih’in gelişiyle birlikte dünya egemenliğine ulaşacakları şeklindeki kehanetlerini kabul ederler. Bu konuda kendilerine düşen en büyük görevinin ise Yahudilerin dünya egemenliğine destek olduğunu düşünürler.” “Bu noktada bir parantez açmak gerekir. Son dönemlerde “Siyonist Müslüman” modellerinin de ortaya çıktığını gördük. Gülen cemaatine ait Aksiyon dergisinin Aralık 2003 tarihli sayısının kapağında, “İnsanlık O’nu bekliyor: Hz. İsa” haberi vardı. Oysa Mesih inancının Kur’an’da olmadığı biliniyordu. Buna rağmen Said Nursi ve takipçisi nurcular, “Müslüman İseviler” diye bir tanım ortaya çıkarmışlardı. Buna göre, Mesih İsa yeniden dünyaya gelecek ve İseviliği Müslümanlıkla birleştirecekti. Ayrıca nurcu Fethullahçıların öncülük ettiği “İbrahimi Dinler”, “Ilımlı İslam” ve “Dinler Arası Diyalog” gibi akımlarla İslamiyet’in Protestanlaştırılmak istendiğini biliyoruz.” “Evanjelistlerin, ABD’nin ulusal ve uluslararası politikalarını etkileyecek güçte olduğu bilinen bir gerçek. Neoconların yaşama geçirmeye çalıştıkları BOP’un (Büyük Ortadoğu Projesi), Evanjelistlerin “Yahudilere vaat edilmiş topraklar” ve “Armageddon Savaşı” inançlarıyla birebir ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.” “Evanjelik inanca göre, Mesih geldiğinde Yahudiler ve Evanjelikler bir yanda olacak, bunların haricindeki diğer insanlar ise diğer yanda olacak ve iki taraf arasında büyük bir savaş, yani “Armageddon Savaşı” yaşanacaktır. İsa önderliğindeki Yahudiler ve Evanjelikler savaşı kazanarak dünya egemenliğine ulaşacaklardır.” Acaba bu yazdıklarım komplo teorisi/tesadüf mü? Bunu ilerleyen süreçte hep birlikte yaşayarak göreceğiz? Corona ile ilgili olarak 1980’lerden başlayarak günümüze değin birçok kitap, dergi, filim, dizi, makale, rapor ve makalelerde ağız birliği yapılmışçasına virüsün Çin’den, Wuhan’dan çıkarak yayılacağına dikkat çekiliyor! Böyle bir tesadüf olabilir mi? Bu bağlamda Haziran 2010’da yayınlanan Rockefeller Vakfı Raporu ile Alman Meclisi’ne Robert Koch Enstitüsü tarafından 10 Aralık 2012 tarihli ve 17/12051 sayı ile sunulmuş olan raporu özellikle okumalarını tavsiye ediyorum. Yine bu bağlamda Bill Gates’in 2015’de bir konferansta, bundan sonra meydana gelecek savaşların füzelerle değil virüsler üzerinden biyolojik savaş olacağı vurgusuna dikkat çekmek isterim. Bakınız, Bill Gates, 19 Mart 2020 günü Corona Virüs’e karşı deri altına (implant ) ÇİP kullanacağını açıkladı! Elon Musk, ise uzun bir süreden buyana insan beynine bilgisayar ara yüzü ile bağlanarak bilgi aktarmaya çalıştığına, başarabilirse yeni hafıza transferi yapmak için çalışmalarını sürdürdüğüne özellikle hatırlatmak isterim. ABD, ilk andan itibaren Corona Virüsü’nün Çin tarafından hazırlanarak dünyaya bulaştırıldığı iddiasında gündeme getirdi. Bu gelişmenin ardından ABD’li avukatlar Çin’e karşı 22 trilyon dolarlık tazminat davası açtılar! Buna karşın ABD, 31 Mart 2020 günü Çin’den 22 kargo uçağı ile milyonlarca maske, eldiven ve muayene cihazını ülkesine getirdi. Bu durum size de çelişkili gelmiyor mu? 11 Eylül saldırılarını gerekçe olarak dünya kamuoyuna gösteren ABD, o süreçte Afganistan ve Irak’a savaş açmıştı. ABD corona virüs tehlikesinin atlatılmasının ardından suçlu ilan ettiği Çin’e karşı neler yapmayı planlıyor? Çin’i uluslararası mahkemelerde suçlu ilan edip, İran gibi tün dünyanı ambargo uygulamasını mı talep edecek? Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte dünyada Tek Kutuplu Atlantik Dünya düzeni kurulmuştu. Bu düzen bir süre önce yerini Çok Kutuplu(Asya) Dünya Düzenine bırakmaya başlamıştı! Korona Virüs salgını işte tam da bu süreçte Çin’de başladı! Böyle bir Tesadüf olabilir mi? Korona Mücadelesi öyle anlaşılıyor ki Çin ile Mücadeleye dönüştürülmek isteniyor! Bunun olabilmesi yönünde her türlü şartlar görüleceği üzere özellikle medya üzerinden kurgulanmaya çalışılıyor! Çin’de insanlar binlerce yıldır aynı şekilde besleniyorlar! Bizlerin pekte alışık olmadığımız türden hayvan vb. yiyeceklerle beslendikleri bugün ortaya çıkan bir şey değil! Burada esas önemli olan kısım medya üzerinden bizlere korona virüsünün yarasa vb. hayvanları yiyen Çin’den ortaya çıktığı algısının kabullendirilmeye çalışılmasıdır! Ben şahsen, covid19’un laboratuvarda üretildiği kanaatindeyim. Covid19’u biyolojik silah olarak üretenlerin esas amaçlarının Çin ve dolayısı ile Çok Kutuplu Dünya Düzenini bozarak yeniden Tek Kutuplu Atlantik Düzeni’nin hakim kılınmak olduğunu düşünüyorum. Önceki yazılarımda corona virüs ile dijital dünya düzeni mi test edilmek isteniyor? Sorusunu sorarak bu konuya dikkat çekmeye çalışmıştım. 23 Mart 2020 günü ABD’de Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar, Dijital Dolar’ın depolanacağı dijital bir cüzdan sistemi oluşturmayı düşündüklerini açıkladılar. ABD Finansal Hizmetler Komitesi tarafından yayınlanan raporda bu öneri açıkça yer aldı. 26 Mart 2020 günü İngiltere Eski Başbakan’larından Gordon Brown, korona virüs mücadelesinde dünya liderlerine çağrıda bulunarak; Küresel Hükümet, kurulması yönünde öneride bulundu! Corona tehdidi er geç sona erecek. Bu süreçte şüphesiz en büyük bedeli ekonomik düzen görecek. İşte bu süreçte acaba birileri yerle bir olan şirketleri ilk iş olarak ölü fiyatına toplamayı mı hedefliyor? Trump, görünmez bir düşman ile mücadele verildiğine sürekli vurguda bulunuyor! Trump, acaba gerçekten virüsü mü kastediyor? Bilindiği üzere ABD’deki Federal Rezerv Bank ABD’ye ait değil. ABD’de Federal Rezerv Bank’a borçlu! Federal Rezerv Bank’ın sahipleri özel ticari bankalar! Tröstler! Küresel sermaye temsilcileri! Küresel Oligarklar! Birçok yazımda da belirttiğim üzere ABD adına merkez bankası görevi ifa ederek dolar basma yetkisine haiz Federal Rezerv Bank ABD tarafından kamulaştırılmalı ve sahibi ABD devleti adına Hazine Bakanlığı olmalıdır! Devletler, küresel ilaç, gıda, araştırma laboratuvarları, tarım, hayvancılık, teknoloji, medya, çeşitli markalar başta olmak üzere şirketleri kamulaştırmalıdır! Küresel sermaye temsilcilerinin, Küresel Oligarkların, öyle anlaşılıyor ki devletleri tasfiye ederek yerine tek bir dijital dünya düzeni kurmak istediklerini atık anlamayan kalmamıştır! Trump’un içerisinde bulunduğumuz süreçte Federal Rezerv Bank’a el koyacağı iddia edilmeye başlandı! İçerisinde bulunduğumuz süreçte savaş savaş içerisinde devam etmektedir. İnsanlığın savaşı covis 19 ile. Küresel sermaye temsilcilerinin, Küresel Oligarkların savaşı devletleri ve dinleri ortadan kaldırarak dünyada tek dijital dünya düzeni kurabilmek! Trump, ise tek taşta birçok kuş vurabilmenin derdinde. Hem Küresel sermaye temsilcilerini, Küresel Oligarkları yenmek, hem Federal Rezerv Bank’ı ele geçirebilmek, hem Çin’i dolayısı ile Çok Kutuplu Dünya Düzenini gerileterek, Tek Kutuplu Dünya Düzenini yeniden dünyada hâkim kılmak istiyor! Bir de hatırlatmada bulunmak isterim. Hatırlanacağı üzere İngiltere’de Tony Blair’in Başbakan olduğu dönemde Küresel sermaye temsilcileri, Küresel Oligarklar, dünyadaki düzeni ele geçirebilmek için kontrollü bir şekilde kriz yaratmaya kalkışmışlardı. Dolar o dönem 1 TL civarına kadar gerilemişti. Sürecin sonunda ABD Temsilciler Konseyi kararı ile Küresel sermaye temsilcilerine, Küresel Oligarklara ait şirketlere el konularak kamulaştırılmışlardı! Küresel sermaye temsilcileri, Küresel Oligarklar, devletleri, dinleri ortadan kaldırıp, inanları modern köleler haline getirme ideallerinden asla vazgeçmiyorlar. Yeri gelmişken ifade etmek gerekirse insanlık öğrenilmiş çaresizlik illüzyonundan bir an evvel kurtulmalıdır. Küresel sermaye temsilcileri, Küresel Oligarkların tüm insanlığı mankurtlaştırmaya yönelik hamleleri görmezlikten gelinmemelidir! Dünyada % 1 nüfusa sahip kesim, dünyadaki zenginliğin % 80’den fazlasının kontrolünü elinde bulundurabiliyor? Söz konusu bilgi hatalı veyahut yanlış ise bu algıyı yaratanlar ve buna alet olanlar acaba kimler? Bu bilgi doğru dahi olsa öğrenilmiş çaresizliğe düşmememiz gerek! Dünyanın % 99’u elini kolunu bağlayıp boynuna halka(ÇİP) takılıp modern köleler olmayı kabul mü edecek? Görüldüğü üzere herkesin Corona İle Mücadelesi başka başka! Bu saatten sora neler olacağını yaşayarak hep birlikte göreceğiz. 