Ermenistan Dışişleri Bakanı, Azerbaycan sınırındaki durumu ABD tarafı ile ele aldı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Reeker ile bir telefon görşmesi yaptı.

ABD’nin inisiyatifi ile yapılan görüşme sırasında Mnatsakanyan, Ermenistan –Azerbaycan sınırında yaşanan gerginlikten doğan durum hakkında Reeker’e bilgi verdi.

Taraflar, yeni tip koronavirüse karşı yürütülen mücadele konusunu etraflı olarak ele alarak, bu alanda uluslararası işbriliği ile eylem koordinasyonunun önemine vurgu yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanı, koronavirüse karşı mücadeleyi güçlendirmek hedefiyle ABD’nin Ermenistan’a sağladığı finansal destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Kara ve hava yoluyla yolcu taşımacılığına getirilen kısıtlamalar konusunun da ele alındığı görüşede Mnatsakanyan, bu kısıtlamalardan dolayı ABD’den ülkeye dönemeyen Ermenistan vatandaşlarının karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinerek, bu konuda Amerikan tarafının desteğinin de büyük önemini vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, 30 Mart tarihinde Azerbaycan’ın keşif ve sabotaj timleri, Ermenistan’ın Tavuş idari bölgesine sızma teşebbüsünde bulunmuştu. Bağanis ve Voskevan köylerine sabotajcılar tarafından açılan ateş sonucu 15 yaşındaki bir sivil vatandaş ve iki asker yaralanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI

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