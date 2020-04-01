Ekümenik Patrik’ten Pandemi Mücadelesine Destek

Kutsal Sinod Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretleri’nin COVID-19’a karşı verilen mücadeleye 300.000 TL destek verdiği bildirildi.

Ekümenik Patrikliğin resmi Sosyal Medya hesabından yapılan duyuruda, Patrik Hazretleri’nin ayrıca Yunanistan hükümetine, evsiz insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmak üzere 50.000 Euro bağışta bulunduğu açıkladı.

Patrik Hazretleri’nin bu maddi yardımların yanı sıra, ruhlarımızın ve bedenlerimizin Doktoruna bu büyük denenmenin hızlı bir şekilde son bulması ve insanlığa yeni bir yaratılış sağlaması için dua ettiği eklendi.

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