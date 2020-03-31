Artsakh Başpiskoposu: Azerbaycan, yeni gelen bir göçebe olduğunu, Ermeni mülkiyeti olmadan hayatta kalamayacağını söyleyecek mi? – Ermenistan Kamu Radyosu

“Ermenistan Cumhuriyeti” günlüğü, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Artsakh Piskoposluğu Başpiskoposu Pargev Martirosyan ile bir röportaj yaptı.

Başpiskopos Martirosyan röportajda şu düşünceleri ifade etti:

“Artsakh’ın Ulusal Kurtuluş hareketi uzun zaman önce başladı, ancak bu güne kadar devam ediyor ve birkaç cephede devam ediyor. Evimize silahla gelen Azeriye bir silahla cevap vermek zorunda kaldık, ama aynı zamanda bazı ülkelerin bugün gülebileceği, ancak uzun vadede ciddi bir tehlike oluşturduğu bilimsel savaşlara da yanıt vermeliyiz.

Yalan bir cevap almadan zamanla kulağa doğru gelebilir. Azerbaycan, yaptıklarının bir ahlaksızlık olduğunu pek iyi biliyor, ancak yeni gelen bir göçebe olduğunu, Ermeni mülkiyeti olmadan hayatta kalamayacağını söyleyecek mi? Söylemeyecek! Ve umudu, zmanla gerçeğin unutulmasıdır.

Azerbaycan’a yanıt vermenin en iyi yollarından biri, Artsakh’ın ve kurtarılmış bölgelerin tarihi ve kültürel mirasıdır. Sadece kurtarılmış bölgelerde, bugün yaklaşık 1.500 arkeolojik, mimari, tarihi ve anıtsal sanat örneği vardır. Hep bunlar hakkında konuşmamız gerek.”

Ermenistan Kamu Radyosu

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