Témoignage du Pasteur René Léonian

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le départ prématuré de Patrick Devedjian. De nombreuses personnes ont exprimé, et exprimeront, le vide qu’il laissera autour de lui. J’ai rencontré Patrick Devedjian au début des années 1980. À cette époque, en plus de mon ministère pastoral au sein de l’Église Évangélique Arménienne, j’étais également aumônier des prisons en région parisienne, tout particulièrement à Fleury Mérogis. En tant qu’avocat, Patrick Devedjian inspirait une grande confiance auprès des détenus qu’il défendait. Certains d’entre eux étaient des détenus politiques dans le cadre de la lutte pour la cause arménienne. Le plus important pour Patrick c’était de défendre l’être humain dans un esprit de justice universelle. Personnellement, j’ai pu apprécier son approche à la fois humaine et professionnelle. J’ai compris qu’en tant qu’avocat et, plus tard en tant que serviteur de l’État, Patrick Devedjian avait une conscience aiguë du devoir et du dévouement.

Je garde également le souvenir de la présence fidèle de Patrick Devedjian et son épouse à la messe de requiem du 24 Avril organisée par l’Église Catholique Arménienne en la basilique de Notre Dame de Paris.

Nous sommes tous sous le choc de cette triste nouvelle du départ de Patrick Devedjian. Nous avons une pensée émue pour son épouse, ses fils et toute sa famille.

Nous prions afin que Dieu les console. Patrick restera toujours dans nos pensées et dans nos cœurs.

Pasteur René Léonian,

Président de l’Union des Églises Évangéliques Arméniennes d’Eurasie

http://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=23944&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

