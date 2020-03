Réaction de Nicolas Daragon, Maire de Valence

par Ara Toranian

« Nous sommes tous égaux face à la maladie. C’est avec ce sentiment mêlé de tristesse et de fatalisme que j’ai appris ce matin la disparition de Patrick Devedjian, 75 ans, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans la nuit de samedi à dimanche, victime à son tour du Covid-19.

Mais c’est aussi l’amertume qui m’étreint alors que l’homme annonçait sur Twitter il y a 48h qu’il se sentait mieux.

En réalité, chaque jour mais aussi chaque nouvelle victime pour lesquelles j’ai une pensée émue, nous en apprennent davantage sur ce mal qui nous ronge depuis des semaines et sa symptomatologie très évolutive.

Je veux ainsi saluer l’engagement politique de Patrick Devedjian, teinté d’un humour parfois corrosif et d’une grande culture générale. Homme politique de talent, il avait très tôt incarné cette nouvelle vague au sein du RPR au milieu des années 1980, chaperonnée par les barons du parti, au premier rang desquels se situait Charles Pasqua.

Avocat de profession, ancien maire d’Antony et député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine de 1986 à 2017, il fut également porte-parole du RPR de 1999 à 2001, et Secrétaire général de l’UMP de 2007 à 2008.

Homme de conviction, fidèle et solide dans ses engagements, il fut tour à tour ministre de Jacques Chirac puis de Nicolas Sarkozy, d’abord en charge des libertés locales, puis délégué à l‘industrie et enfin au plan de relance pour affronter la crise financière de 2008.

Patrick Devedjian était enfin un grand défenseur de la cause arménienne et notamment de la reconnaissance du Génocide des Arméniens, pour lequel il joua un rôle déterminant en 2001.

En tant que président du département des Hauts-de-Seine, il a aussi beaucoup œuvré pour le développement de la région arménienne du Tavush, avec laquelle Valence entretient une relation d’amitié à travers son jumelage avec la ville d’Idjevan.

En 2013, nous nous étions rencontrés lors des Assises franco-arméniennes organisées à Valence.

Aujourd’hui, je pense à sa famille, son épouse et leurs quatre enfants, à ses amis proches et nombreux, et leur adresse mes plus sincères condoléances. »

Nicolas Daragon

Maire de Valence

