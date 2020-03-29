Online İbadet Yapan Kiliselerin Bağlantı Adresleri

COVİD-19 Salgını nedeniyle sağlık bakanlığı tarafından yapılan #evdekal çağrılarına kilise toplulukları da uydu. İçişleri Bakanlığı tarafından vakıf ve derneklerin toplu faaliyetlerinin askıya yasaklanmasıyla birlikte bu statüdeki kilise ve dernekler başta olmak üzere kiliseler ibadetlerini ve Kutsal Kitap çalışmalarını online olarak yapmaya başladı.

Bu listede olmayan fakat size daha yakın olabileceğini düşündüğünüz kiliselere http://www.protestankiliseler.org/?page_id=617 adresinden ulaşarak kilise yetkilileriyle bağlantıya geçip online yayın linklerini veya online toplantı bağlantı kodlarını isteyebilirsiniz.

İşte ibadetlerini online olarak yapan ve herkese açık olarak yayınlayan kiliselerin yayın saatleri ve yayın linkleri:

ANKARA MESİH’İN KİLİSESİ

Pazar günleri saat 11:00 de Facebook sayfası üzerinden canlı kilise ibadeti yayınlanmaktadır.

https://www.facebook.com/mesihinkilisesi

DİYARBAKIR KİLİSESİ

Pazar günleri saat 11:00 de Facebook sayfası üzerinden canlı kilise ibadeti yayınlanmaktadır.

https://www.facebook.com/diyarbakirkilisesi/

İSTANBUL BEŞİKTAŞ PROTESTAN KİLİSESİ

Beşiktaş Protestan Kilisesi pazar ibadeti canlı yayını 11:00’de. https://youtu.be/6br9tUvaYmw

İSTANBUL KADIKÖY ULUSLARASI TOPLULUĞU (KUT)

İngilizce ibadet saat 11:00’da

Türkçe ibadet saat 13:00’da

https://www.facebook.com/KutKilisesi/

İZMİR TORBALI BABPTİST KİLİSESİ

Pazar günleri saat 12:00 de vaaz paylaşımı yapılıyor. www.facebook.com/torbalibaptistkilisesi

MUĞLA DALAMAN MAVİ KİLİSE

Türkçe olarak:

Dalaman Mavi Kilise – adıyla facebook sayfasından her akşam saat 20:30 da Kutsal Kitap okumaları – Pazar günleri saat 13:00’de pazar vaazı

https://www.facebook.com/mavikilise/

İngilizce olarak:

Dalaman Church – adıyla facebook sayfasından her akşam 19:00 da ilahi ve paylaşım – Pazar günleri saat 11:00 de ilahi ve vaaz.

https://www.facebook.com/DalamanChurch/

SAMSUN KİLİSESİ

Pazar Günleri Saat 11’de yayın başlıyor.

https://samsunkilisesi.com/online-ayin

VAN PROTESTAN KİLİSESİ

Pazar günleri 11:30’da canlı ibadet yayını.

https://www.facebook.com/vanprotestan/

YALOVA IŞIK KİLİSESİ

Pazar Günleri Saat 11’de yayın başlıyor. Canlı yayın olmasa bile o gün için önceden hazırlanmış Tapınma ve vaaz videosu paylaşılıyor. Salı ve Cuma günleri ise saat 20:00’da Facebook sayfasından tapınma ve dua zamanları yayını oluyor. https://www.facebook.com/isikkilise/

https://www.youtube.com/user/Minason100

Hristiyan Haber

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