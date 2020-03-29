Bir Ermeni, Venedik’i salgından nasıl kurtardı? – Ermenistan Kamu Radyosu

1575-1577 yılları arasında Venedik’e korkunç bir salgın yayılıyor. Bu salgın nedeniyle en ünlü Rönesans ressamlarından Tiziano Vecellio da dahil olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybediyor. Salgını önlemek için yöneticiler tarafından alınmış tedbirler ise verimli olmuyor.

Anton Surean isimli bir Ermeni, Venedik yöneticilerine yardımını öneriyor. O dönemdeki Venedik Cumhuriyeti’nin yasalarına göre kanundışı olarak tedavi yapan hekimler sertçe cezalandırılırdı. Fakat Surean’ın, daha 1571 yılında deniz savaşında yaralıları hazırladığı ilaçlarla iyileştirdiğini öğrenen Venedik yöneticileri, Ermeni hekiminin yardım önerisini kabul edip Venedik’in Dorsoduro semtinin sakinlerini kurtarma işini ona güveniyor.

21 Temmuz 1575 tarihinden itibaren Surean, hazırladığı ilaçlarla binlerce hastanın hayatını kurtarıyor. Venedik Hükümeti, Surean’ın yaptıklarının karşılığında sadece bir silah fabrikasında iş ve bedava gıda veriyor. Ancak 17-21 Temmuz 1577 tarihlerinde Venedik’te veba salgını geçince hükümet, Surean’ın binlerce kişinin yaşamını nasıl kurtardığının farkına varıyor. Ve Venedik Cumhuriyeti Senatosu’nca alınan karar gereğince Surean iyice ödüllendiriliyor.

22 Ağustos 1591 tarihinde 60 yaşındayken Venedik’te vefat etmiş Anton Surean buranın St. Martin Kilisesi’ndeki mezarlığa gömülmüştür.

Ermenistan Kamu Radyosu

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