PATRİKHANE TANRI’NIN SÖZÜ’NÜ EVLERE ULAŞTIRIYOR

Tüm dünyada ve yaşadığımız hemen hemen her alanda etkisini gösteren COVID-19 tedbirleri çerçevesinde bir süredir Kiliseler de toplu ibadetlere kapalı. Bu dönemde ‘Halkımız Kilise’ye gelemiyorsa biz onlara gideriz’ diyen Patrik Hazretleri, Kilisede yapılan törenlerin profesyonel bir şekilde canlı yayınlanması için talimat verdi.

Pazar günleri ve özel günlerde yapılan Kutsal Ayinlere ek olarak şimdi de Tanrı’nın Sözü günlük olarak hem Ermenice hem Türkçe dillerinde halka ulaşmaya başladı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II’nin talimatları doğrultusunda, Kumkapı Patriklik Binasında her gün farklı bir Ruhanimiz tarafından hazırlanan ve o gün ile ilgili mesajı veren 10-15 dakikalık videolar, Patrikliğin resimi Facebook hesabından iki dilli olarak evlere ulaştırıyor.

https://www.facebook.com/watch/TRArmenianPatriarchate/

27 Mart Cuma günü Hayr Zakeos Ohanyan’ın hazırladığı paylaşımları bugün Hayr Tatul Anuşyan’ınkiler takip etti. 10.000’in üzerinde görüntüleme aldığı görülen videolar Zadig Bayramına hazırlandığımız bu dönem boyunca kadar düzenli olarak devam edecek.

İkinci Geliş Pazarı olarak anılan bu Pazar günü, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nden 10.30’da başlayacak Surp Badarak ve Badriark Hayr’ın vaazı da aynı hesaptan yine canlı yayınlanacak.

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