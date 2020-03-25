Şmuni Diril bugün toprağa verildi

Hyetert – 11 Ocak tarihinde eşi ile birlikte kaçırılan ve 20 Mart günü köylerinin yakınındaki dere yatağında bulunan Şmuni Diril bugün ebediyete uğurlandı.

Feriköy Latin Katolik Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Türkiye Keldani Cemaati Ruhani önderi Mgr Ramzi Garmo’nin riyaset etti. Törene, Mgr. François Yakan, Peder Remzi Diril’ ve Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Meclis Başkanı Tatul Anuşyan ile birlikte sadece yakın aile bireyleri katıldı.

COVID-19 tehdidi dolayısı ile alınan tedbirler çerçevesinde halka kapalı olarak gerçekleştirilen tören Keldani Cemaatinin resim sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Kilise töreni esnasında kısa bir konuşma yapan merhumun oğlu Peder Remzi, yanında bulunan Ruhanilere, hizmetlerinden dolayı Istanbul Büyük Şehir Belediyesi yetkililerine, dünyayı tehdit eden salgın dolayısı ile törende bulunamayan tüm akrabalarına ve sevenlerine duaları ile destek oldukları için teşekkür etti. Bedensel olarak yokluğu ile acıyı tattıklarını ancak Hristiyanlar olarak sonsuz hayata inanıyoruz; ruhlarımızla bir gün ebedi hayatta Mesih ile birlikte gerçek mutluluğu tadacağımıza iman ediyoruz dedi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...