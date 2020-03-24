Macron din temsilcilerine ‘ceset yakma’ uygulamasının yaygınlaşmayacağı güvencesi verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin naaşlarının yakılması uygulamasının yaygınlaşmayacağı hususunda güvence verdiği bildirildi.

Macron, pazartesi günü Fransa’daki din temsilcileriyle ortak telefon görüşmesi düzenledi. Elysée Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un görüşmede din temsilcilerine koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin yakılmasına dair valiliklere talimat verilmediğini ve bu konuda yanlış anlaşılma olduğunu söylediği belirtildi.

Görüşmede aynı zamanda ilgili düzenlemeleri yapma sorumluluğunun belediye başkanlarında olduğu göz önünde bulundurularak mezarlıklardaki yerlerin yönetiminin de tartışıldığı bildirildi.

Öte yandan, üç dinin nisan ayında kutlanacak kutsal bayramlarının da görüşmede ele alındığı açıklandı. Macron’un temsilcilere Hristiyanlar için Paskalya bayramı, Müslümanlar için Ramazan Bayramı ve Yahudiler için Hamursuz Bayramı’nın “toplanmalar olmadan” kutlanması yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi.

Macron ile yapılan görüşmeye katılan Fransa İslam Konseyi Başkanı Muhammed Musavi, “Tüm bayramlar Nisan ayına denk geldi. Cumhurbaşkanı gerçekçi bir dil kullandı: Bayramlar mevcut durum göz önünde tutulduğunda, her zaman olduğu gibi düzenlenemez” şeklinde konuştu.

Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly ise Macron’un bu büyük bayramların farklı bir şekilde kutlanmasını talep ettiğini belirterek “Bayramlar her zamanki gibi geçmeyecek. Sanal bir ortamda yaşanma imkanları var” ifadelerini kullandı.

Euronews

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