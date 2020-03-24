CENAZE TÖRENLERİMİZ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Medya Hesabından, 28 Mart Cuma gününden itibaren cenaze törenlerinde uygulancak esaslar duyuruldu.

Duyuru aşağıdaki şekildedir:

Sevgili cemaatimiz,

Patrikliğimiz tarafından yapılan duyurular ile Corona Virusü ile ilgili düzenlemeler yoluna gidilmişti.

Kiliselerimizdeki tüm ayinler kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmekte, kilise salonlarının kullanımı askıya alınarak cenaze törenlerinin merhumun en yakın akrabaları ve aile üyelerinin katılımıyla yapılması gerektiğine dair kısıtlama getirilmişti.

Son günlerde 65 yaş üzerinde olanların ev dışına çıkması da kısıtlanmış bulunmaktadır. Bu konuda cezai müeyyideler de uygulanmaya başlanmıştır.

Ancak, bu önlemlere rağmen cemaatimizin 65 yaş üzeri üyeleri bu önlemlere uymama yönünde irade göstererek öncelikle kendi, aynı zamanda başkalarının sağlığını tehlikeye atmaktadırlar.

Bazı kiliselerdeki cenaze törenlerine ise 65 yaş üzeri yoğun katılım gözlenmiştir.

Bu nedenle 28 Mart 2020, Cumartesi günüden itibaren tüm cenaze törenleri aşağıdaki esasa gore gerceklestirilecektir:

1. Balıklı, Şişli ve Halıcıoğlu mezarlıklarinda gerçekleşecek olan defin işlemleri için ilgili mezarlık şapelinde cenaze töreni gerçeklestirilecektir.

2. Törenlere aile üyeleri ve birinci derece yakınlar katılabilecektir.

3. Tüm cenaze törenleri “Bir din görevlisi” ile gerçekleşecek olup sosyal mesafelerin korunmasına özen gösterilecektir.

4.”Dan gark” ve “Giragamudk” duaları evde yapılmaya aynı katılım esasına göre yapılmaya devam edecektir.

5. Kadıköy ve Üsküdardaki mezarlıklar şapelleri olmadığı için bu uygulama dışında olup Üsküdar ve Kadıköy kiliselerinde gerçekleşecek törenler yine aile üyelerinin katılımıyla ve “Bir din gorevlisi” esasına göre yapılacaktır.

Cemaatimizin bu kurallara titizlikle uymasını rica ederiz.

Sevgi ve dualarımızla

Patriklik Sekreteryası

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