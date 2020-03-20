Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropolitliğinden Duyuru

HYETERT – Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs’ün yayılmasını engelleyeciği tedbirlere davet karşısında, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş’ın talimatları doğrultusunda alınan kararlar Metropolitliğin sekreterliği kanalı ile duyuruldu.

Sosyal Medya hesaplarından da yapılan duyuru aşağıdaki şekildedir:

”DEĞERLİ TURABDİN HALKIMIZ

Saygıdeğer Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropolitimiz Mor Timotheos Samuel Aktaş’ın talimatları doğrultusunda, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını doğrudan tehdit eden Korona Virüs (covid-19) salgınına karşı, Turabdin Abraşiyesi Kilise ve Manastırlarında dua, ayin ve taziye başta olmak üzere tüm ruhani etkinliklilere ara verilmiştir.

Ayrıca tüm kilise ve manastırlar, ikinci bir duyuruya kadar ziyaretçilere kapanmıştır.

Halkımızın, resmi makamlar ve özellikle de sağlık bakanlığımız tarafından yapılan duyuru ve talimatlara hassasiyet ve duyarlılık göstermesini diliyor, hepinize sağlık ve huzur dolu günler diliyoruz.”

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