Kayıp Diril Ailesinde kötü haber

HYETERT – 11 Ocak gününden beri kendilerinden haber alınamayan Hurmuz ve Şmuni Diril çiftinden üzücü haber geldi. Türkiye’de Keldani Katolik Kilisesi Ruhanisi Peder Remzi’nin annesi Şmuni Diril’in cansız bedeni evlerinin yakınındaki küçük bir derede bulundu.

Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan çiftin, silahlı 3 kişi tarafından kaçırıldığı ihbar edilmişti. Soğuk hava ve engebeli coğrafi koşullar dolayısı ile aramaların çok uzun sürmediği çiftin ne amaçla kimler tarafından kaçırıldığı halen bilinmiyor.

Hurmuz Diril’den ise halen haber yok.

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