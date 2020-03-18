İrlanda’nın en büyük bayramı Aziz Patrik’e koronavirüs engeli: ‘Dublin hayalet şehre döndü’

İrlanda’nın en büyük bayramı Aziz Patrik kutlamaları koronavirüs engeline takıldı. Salgın nedeniyle hükümetin geçit törenini iptal etmesinin ardından Aziz Patrik Bayramı’nı her yıl 17 Mart’ta kutlayan başkent Dublin adeta hayalet şehre döndü.

15 Mart’ta ülke genelinde tüm barların kapatılmasının ardından, normal şartlarda yaklaşık yarım milyon kişinin katıldığı töreninin de iptal edilmesi Dublin sakinlerinin İrlanda’nın başkentini “hayalet şehre” benzetmesine neden oldu.

İrlanda hükümeti kararın sadece başkent Dublin için değil, ülke genelinde geçerli olduğunu açıkladı. Başbakan Leo Varadkar “Şu an için ne bir tedavimiz ne bir aşımız ne de bağışıklığımız var. Bu nedenle Aziz Patrik Bayramı dahil kalabalıkların bir araya gelmesinin önüne geçmeliyiz” açıklamasında bulundu.

İrlanda’da bugüne kadar 223 koronavirüs vakası görülürken, virüse bağlı olarak 2 kişi hayatını kaybetti.

Aziz Patrik Bayramı neden 17 Mart’ta kutlanıyor?

Bayrama ismini veren Aziz Patrick’in 17 Mart 461’de yaşamını yitirdiğine inanılıyor. Katolik Kilisesi’nin kutsal olarak gün olarak ilan ettiği 17 Mart sadece İrlanda’da tatil değil aynı zamanda Karayipler’deki Montserrat adasında da resmi tatil olarak kutlanıyor. Kanada’nın Newfoundland bölgesinde de bayram olarak kabul ediliyor.

Euronews

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