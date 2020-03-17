Türkiye Keldani Kilisesi’nden duyuru

HYETERT – Türkiye Keldanileri Ruhani Önderi Mgr. Ramzi Garmo ve Peder Remzi Diril bugün öğlen saatlerinde facebook kanallarından cemaatlerine seslendiler.

Asuri, Keldani tüm cemaat üyelerine seslenen ruhaniler, dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs dolayısı ile ülkemizde de uygulanan önlem ve uyarılara riayet ederek toplu ibadetleri durdurduklarını ilan ettiler.

”Saint Esprit Kilisesi ve Merkez Kilise’de yapılan Pazar ayinler, Haç Yolu Törenleri dahil tüm toplu dualar ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Bu demek değildir ki dua etmeyeceğiz. Dua etmeye devam edeceğiz. Her Hristiyan’ın evi bir kilisedir. Dua edin ki Tanrı bize merhamet etsin, bu virüsün daha fazla yayılmaması için gerekli tedbirler alınabilsin. Bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirelim; yetkililerin bize buyurduğu gibi temizlik konusunda titiz olalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, gerekmedikçe toplu taşıma araçlarını kullanmayalım ki virüsün yayılmasına sebep olmayalım”

Ruhaniler aynı zamanda, Vaftiz, düğün ve cenaze konusunda kendileri ile direk irtibata geçilebileceğini söylediler.

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