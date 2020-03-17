Türkiye Ermenileri Patriği’nden görüntülü mesaj

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patriği Başpiskopos Sahak Maşalyan sosyal medya hesaplarından görüntülü bir mesaj yayınladı. ‘Dünya çağında etkili olan Korona Virüs salgını hepimizi etkiliyor, alışılmadık bu durum karşısında kiliselerimizi toplu ibadetlere kapatmak zorunda kaldık. Karanlık Bulutlar dolaşıyor ancak asıl önemli olan o bulutların ardında olan Işığa olan inancımızdır’ dedi.

Patrik Hazretlerinin mesajında şöyle dedi:

”… Hastalıkla ilgili bilgilere ulaşıyorsunuz, sağlık otoriteleri bize alınması gerektiği konusunda bizi uyarıyor. En önemli şeyin bağışıklık olduğunu özellikle belirtmek isterim. Sadece bedensel, fiziksel bağışıklığımızın yeterli olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda ruhsal bir bağışıklık da geliştirmeliyiz. Çünkü işittiğimiz haberler ruhumuzda korku dalgaları, panik uyandırabilmekte. Biz sürekli bu tür şikayetlerle karşı karşıya geliyoruz. İnsan ruhunun güçlendirilmesi gerek. Onun bütün araçları elimizde mevcut.

İçinde bulunduğumuz ortam bizi yanlızlığa itiyor. Ve bu da aslında içe dönük bir düşünce sürecinden geçmemizi sağlıyor. Bu yalnızlaşma bize dostlarımızın kıymetini öğretiyor. Onlara dokunamamak aslında onlara sarılmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu hatırlatıyor. Kara bulutlar var ama önemli olan o kara bulutların içinde bile bir ışığın gizlendiği, onların ardında bir güneşin parladığı inancı.

Olumlu olmaya, iyimser olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bardağın dolu kısmını görelim. Elimizde olan şeylerin kıymetini anlayalım. Sürekli kötü haberler, olumsuzluk bizi yıldırmasın. Hayattayız, nefes alıyoruz, sağlıklıyız, savunma sistemlerimiz var, Tanrıya şükür 21. yy.’ın tıbbi teknolojilerin gücünden faydalanıyoruz.

Pek çoklarımızın artık daha çok zamanı var. Yeni bir dua öğrenelim. KK’ımızın sayfalarını açalım. Orada yeni sırlara vakıf olalım. Bilgelik edinelim. Kutsal Kitap’ta 365 tane KORKMA sözü var. Her gün için Tanrı bize diyor; ‘Korkma, korkmayın ben sizinle beraberim. Sizi asla yalnız bırakmam’.

Bizden önceki nesiller, savaşlar görürler, kıtlıklar gördüler. Depremler gördüler. Nice cehennemlerden girip çıktılar. Ayakta durmayı becerdiler. Biz de aynı şeyleri yapabiliriz. Şimdi bizim yaşamamız gereken zorluklar var.

Ama her kriz beraberinde fırsatları da getiriyor. Yenilenmek için, güçlenmek için, korkularımızdan arınmak için yeni bir dönem olsun.

Dualarım sizlerle olacak.

Bu yeni dönemde yeni iletişim yolları ile ilişkiye geçceğiz. Patrikhanede oluşturduğumuz bir birimle canlı yayınlarla videolarla Din adamlarımız size ulaşacak. Badaraklarımızı törenlerimizi yapacağız. Siz kiliseye gelemeyeceksiniz ama Kilise sizim evlerinize gelecek.

Barış ve esenlikle kalın

Ruhunuz güçlensin, Meleklere emanet olun

Baba, Oğlu ve Kutsal Ruh ismiyle AMİN”

Kaynak: SahakSrpazan Badriark

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