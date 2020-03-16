Avrupa Ermeni Oyunları, Global Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi

HYETERT – Bu yıl Paskalya Bayramı’nda Londra’nın evsahipliğinde yapılması planlanan Avrupa Ermeni Oyunları, Koronavirüs salgını çerçevesinde getirilen seyahat kısıtlamaları ışığında ertelendi.

Londra Komitesi ve Merkez Komite tarafından yazılı açıklamada, Oyunların 2021 yılı 02-05 Nisan tarihleri arasına ertelendiği bildirildi. İstanbul bu oyunlarda, Futsal, Masa Tenisi, Satranç ve Tavla dallarında katılım gösterecekti.

Londra’dan yapılan açıklamaya göre, ön ödeme olarak gönderilen katılım ücretleri bir sonraki yıla bedelsiz olarak devredildiğinden bu noktada her hangi bir geri ödeme yapılamayacaktır.

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