Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu’ndan Tavsiye Duyurusu

HYETERT – Türkiye Katolik Kiliseleri, ‘Önemli Uyarı’ başlığı ile, Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Başkanı ve İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Önderi Mgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez imzalı bir yazı ile salgın dönemi boyunca uygulanacak bazı tavsiye kararları yayımladı.

Türkiye’deki Katolik Kiliselerini ziyaret eden imanlılar ve ziyaretçilere hitaben verilen tavsiyeler aşağıdaki gibidir:

Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın (kiliselerin girişlerinde el dezenfektanı bulunmaktadır). Karşınızdaki kişi ile konuşurken çok yakın durmamaya dikkat edin. Gerekli durumlarda 1 metre mesafe bırakın. Kilise girişinde kutsal su bulunmayacaktır; Selamet işareti olarak tokalaşma, kucaklaşma ve öpüşmekten uzak durun (ellerikavuşturup baş selamı verilmesi tavsiye edilir); Komünyon elinizle alınacak; Komünyon dağıtan görevliler (rahipler, diyakonlar ve laik kişiler) ellerini Komünyondağıtmadan önce ve sonra yıkayacaklardır. Kilise ve tuvalet temizliğinde uygun dezenfektan ürünlerin kullanılmasına vesakristadaki havluların çok sık değiştirilmesine daha fazla dikkat edilmelidir.

Şimdilik kiliselerin kapatılması veya Kutsal Ayinlerin ve diğer dini törenlerin iptal edilmesi düşünülmemektedir ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önleyici tedbirler ışığında gerekli adımları atmaya hazırlardır.

Tüm hastalar ve bu virüsten enfekte olan kişilerle birlikte umut ve dayanışma içinde olmaya davet ettikleri duyuru, ‘Merhametli Allah’ın, Dirilmiş Mesih İsa’nın Paskalya’sına doğru birlikte, sevinç içinde yürürken bizi tüm kötülüklerden koruyacağına olan inanç ve özveri ile dua edelim.’ şeklinde son buluyor.

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