CORONA VİRÜSÜ’NÜN YOL AÇTIĞI TOPLUMSAL DURUM HAKKINDA

Bulaşıcı ve öldürücü Corona Virüsü’nün yayılmasının uluslararası toplumsal bir krize yol açtığını hepimiz biliyoruz.

Bu yönde devletler, uluslararası sağlık kuruluşları, dini kuruluşlar kendi sorumluluk sınırları çerçevesinde bu bulaşıcılığın yayılmasını dizginlemek amacıyla önleyici ve koruyucu tedbirler hakkında kamuoyunu aydınlatmayı bir görev bilmekteler.

Patriklik Makamı da cemaatimize bu yönde telkin ve ikazlarda bulunmayı bir görev addetmektedir.

Türkiye’deki resmi kurum ve kuruluşlar, özellikle Sağlık Bakanlığı yazılı ve görsel basın yayın organları vasıtasıyla yayınladıkları bildirilerle gerekli görülen önleyici tedbirler hakkında kamuoyunu aydınlatmışlar ve aydınlatmaya da devam etmektedirler.

Buna göre, cemaatimiz mensuplarının resmi kurumlar tarafından önerilen yükümlülüklere titizlikle uymalarını ve eksiksiz uygulamalarını öneriyoruz. Bu vesileyle bulaşmayı engelleyen en önemli etmenin temizlik olduğunu hatırlatıyoruz. Lütfen bu kriz döneminde el sıkarak, kucaklaşarak birbirinizi selamlamaktan uzak durunuz. Yine gerek kilise çevrelerinde, gerekse kilise dışında ruhanilerimize el öperek saygı gösterme geleneğinden uzak durunuz. Saygınızı hafifçe eğilerek gösteriniz.

Bu kriz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki eğitim faaliyetine ara vermiştir. Cemaatimiz okulları da diğer okullar gibi eğitim faaliyetlerine ara vermiştir. Okullarımızın sorumlularının resmi kurumların önerilerine paralel çalışmalarda bulunacaklarından eminiz. Okullarımızın sorumlularına, gerekli ilaçlama ve temizlik yoluyla bu kurumlarımızın temiz ve eğitime hazır durumda bulunmasına özen gösterilmesi konusunu hatırlatıyoruz.

Kilise binalarımızın ilaçlanmasına ve temizliğine özen gösterilmesi esastır. Bu temizliğin sağlanması için kiliselerimizin vaiz ve din görevlilerinin, Cemaat ve Kilise Vakıf Yönetim Kurullarının gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

Bu vesileyle kiliselerimizin ibadete açık olduğunu, Surp Badarak sunumlarının ve diğer dini ayinlerin devam ettiklerini cemaatimize duyururuz. Cemaatimiz fertlerinin ruhani gereksinimlerini karşılamak kiliselerimizin görevidir. Bu nedenle kiliselerimizin bu görev bilincine sadık kalarak ayinleri sürdürmeleri, aynı zamanda cemaat fertlerinin ibadet özgürlük ve haklarına gösterilen bir saygının göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Kutsal Sunu (Surp Badarak) sunumlarına ve diğer ayinlere katılmak isteyenler doğal olarak bu törenlere katılabilirler. Bu vesileyle cemaatimizin ileri yaştaki fertlerinin sağlık görevlilerinin hatırlatmalarını dikkate alarak, bu kriz döneminde kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen göstermelerinin yararlı olacağı kanaatimizi ifade ederken, bunun bir öneri olduğunu da hatırlatırız.

Son olarak cemaatimize sesleniyoruz: her fert, gerek kişisel, gerekse çevresinin sağlığını dikkate alarak resmi kurumların ve uzmanların tavsiyelerine uymaya özen göstermelidir.

Rabbin Kutsal Diriliş Yortusu’na hazırlandığımız bu oruç ve tövbe döneminde dünyamızın, ve acı çeken çevrelerin esenliğe kavuşmaları için dua ediyoruz. Güçlü Kutsal Haç’ın işaretiyle tüm sıkıntıların ve acıların son bulmaları için dua ediyoruz. Sağlığa kavuşmayı ve bu virüsün neden olduğu hastalıktan kurtulmayı bekleyenlere sağlıklı günler bahşedilmesi için dua ediyoruz. Hastaların acılarını dindirmek için kutsal bir görev ifa eden tüm sağlık görevlilerine Tanrı’nın güç ihsan etmesi için dua ediyoruz.

Tanrı’nın lütufları, sevgi ve merhameti üzerimizde olsun. Amen.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/corona-virusunun-yol-actigi-toplumsal-durum-hakkinda/

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