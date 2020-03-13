‘Corona’ hakkında Kürtçe, Arapça ve Süryanice broşürler hazırlandı mı?

HABER MERKEZİ – HDP’li vekil Tuma Çelik, Türkiye’de Corona virüsü vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Türkçe bilmeyen yurttaşlar için Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde bilgilendirme broşürlerinin hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Türkiye’de Corona virüsü (Covid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından biz dizi önlem alınıyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik de önlemler kapsamında Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde broşürlerin hazırlanıp hazırlanmadığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Önergede virüsün hızla yayılma tehlikesinin olduğu belirtilerek “Mardin, özellikle bahar aylarında yoğun turist çeken bir ildir. Her yıl hem Avrupa ülkelerinden hem de Türkiye’nin pek çok kentinden binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. Ayrıca sınıra olan yakınlığı nedeniyle transit geçişlerin de yoğun olduğu bir kenttir. Bütün bu yönleriyle değerlendirildiğinde kent risk altındadır” ifadelerine yer verildi.

Önergede Çelik, Bakan Koca’ya ayrıca şu soruları yöneltti:

Mardin’de Türkçe bilmeyenler yurttaşlar için Kürtçe, Arapça ve Süryanice bilgilendirme broşürleri hazırlanacak mıdır?

Başta Mardin olmak üzere turist yoğunluğu yaşanan kentlerle ilgili bir eylem planınız var mıdır?

Mardin’de son iki ay içinde Covid 19 şüphesiyle gözlem altına alınan kimse var mıdır?

Mardin’de olası bir salgına karşı karantina uygulaması yapılacak hastaneler tespit edilmiş midir?

Mardin’deki hastanelerde olası bir salgına karşı ne gibi hazırlıklar yapılmıştır?

Mardin’de sağlık personeli açığı var mıdır?

Mardin’e yeterli sağlık ekipmanı takviyesi yapılmış mıdır?

Mardin’deki hastanelerde kaç enfeksiyon hastalıkları uzmanı vardır?

Canlı Blog | ‘Corona’da son durum ne, hangi önlemler alınıyor?

Gazete Karınca

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