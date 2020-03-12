Tahran Başpiskoposu Sebouh Sarkissian’ın mesajı

HYETERT – Koronavirüs’ün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran’da, halk evlerine kapanmış ve kaygı içinde beklerken, İran’daki Ermenilerin önderi, Tahran Başpiskoposu Sebouh Sarkissian Sosyal Medya hesapları kanalı ile halkına ulaşmak için görüntülü bir mesaj yayımladı.

‘Sizin, ülkemizin ve dünyanın esenliği ve sağlığı için her zaman dua ediyorum’ diyerek sözlerine başlayan Sebouh Srpazan, Pederhane bir tavsiyede bulunmak istediğini söyledi. Evde bulundukları süre zarfında, herkesi Kutsal Kitap okumak için zaman ayırmaya, Tanrı Sözü ile yakın ilişki kurma çabasında olmaya davet etti. Tanrı Sözü’nün hem teselli hem de güç kaynağı olduğunun altını çizdi.

İlahiler, dualar, Kutsal Kitap açıklamaları gibi ruhsal paylaşımlarda bulundukları Instagram hesabını takip etmelerini rica etti. Bu paylaşımların herkes için faydalı, ilham verici olacağına inandığını söyledi.

Sözlerine bir dua ile son verirken, ‘Tanrı tüm çabalarımızı takdir etsin, bizleri birbirimizle güçlendirsin, bizi her türlü kötülükten korusun’ dedi.

Kaynak: Armenian Of Iran

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...