RTÜK’ün yeni üyesi Okan Konuralp oldu

Meclis Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp Okan Konuralp seçildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kendisi hakkında TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetim kurullarına da üye olduğu için RTÜK’teki görevlerinden çekilmiş sayılması başvurusunda bulunan Faruk Bildirici’nin üyelikten çıkarılmasını teklif etmiş ve 31 Ekim 2019’da AKP ve MHP’li üyelerin oy çoğunluğuyla Bildirici’nin üyeliği düşürülmüştü.

Faruk Bildirici’nin ardından RTÜK’te boş kalan üyelik için Meclis Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Oylama sonucunda adaylardan Okan Konuralp 274, Faruk Bildirici 133 oy aldı. 19 oy ise geçersiz sayıldı. RTÜK’ün yeni üyesi Okan Konuralp oldu.

OKAN KONURALP KİMDİR?

Adapazarı’nda 1973’te doğan Okan Konuralp, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Konuralp, 1998’de Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Programını tamamladı. Tempo dergisi ve Hürriyet’te parlamento muhabirliği yapan Konuralp, diyanet ve İslami hareketler, Kürt sorunu, azınlıklar konularında çalışmalar yürüttü, yazı dizileri hazırladı.Konuralp, 2015’ten bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.

BİLDİRİCİ’DEN AÇIKLAMA

RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevde bulunduğu 3 buçuk ay içerisinde liyakatsizliğin, partizanlığın, hukuksuzluğun, kamu kaynaklarına göz koymanın ve dost ahbap ilişkilerinin kurumu getirdiği noktayı gördüğünü söyledi. İşlevsiz hale getirilmiş kurumun etkin hale gelmesini ve şeffaflığını sağlamaya çalıştıığını, RTÜK Başkanının birden çok yerden maaş almasına ve şaibeli işlemlerine karşı çıktığının belirten Bildirici, “Bunun üzerine RTÜK Başkanı, aleyhimde asılsız haberler yaptırarak itibar suikastine girişti. Sonra da her daim yanında olan parmaklarla üyeliğimi düşürdü. Ama TÜRKSAT’tan istifa ederek mücadelemin haklılığını kabul etmek zorunda kaldı. TBMM’de bugün yapılan seçimde beni yeniden aday göstererek RTÜK’teki mücadeleme sahip çıkan CHP’ye teşekkür ederim. Yeni üye seçilen Okan Konuralp’e de başarılar dilerim. Görevini yapmış olmanın gönül rahatlığı içindeyim. Üç ayrı dava açtım. Hukuksuzluklara ve çağdışı işlemlere her zaman olduğu gibi itiraz etmeye, mücadeleye devam edeceğim” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

CHP, Faruk Bildirici’yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi

Evrensel Gazetesi

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