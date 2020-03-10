Paris’te 15. bölge için Türk ve Ermeni adaylar yarışıyor

Fransa’da gelecek hafta ilk turu düzenlenecek belediye başkanlığı seçimlerinde başkent Paris’in en kalabalık ilçesi olan 15. bölgede (arrondissement) belediye başkanlığı için Agnes Evren ve Anouch Toranyan yarışıyor.

Euronews sitesinin haberine göre aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Fransız Parlamenter Agnes Evren’in, merkez sağ oyların yoğunlukta olduğu bu bölgede seçimi kazanma şansı fazla.

15. bölge, 2017 rakamlarına göre 250 bini aşan nüfusuyla Paris’in en kalabalık ilçesi. Evren, daha önce 15. bölgede belediye başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

Evren’in, bu seçimde en önemli rakibi Sosyalist Parti’den Anouch Toranyan olacak.

Paris’te Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sosyalist Anne Hidalgo, bu seçimde yine aday. En büyük rakibi ise Cumhuriyetçiler’in adayı eski Adelet Bakanı Rachida Dati.

ERMENİ HABER AJANSI

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