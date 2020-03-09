Türkiye Ermenileri 84. Patriği müteveffa Mesrop Mutafyan, Vefatının 1. Yılında Anıldı

Türkiye Ermenileri 84. Patriği müteveffa Mesrop Mutafyan, vefatının 1. yılında (8 Mart 2019) kiliselerde ve mezarının başında dualarla anıldı.

Müteveffa Patrik Mesrop Mutafyan 8 Mart Pazar günü, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bağlı, Ruhanisi bulunan tüm Ermeni Apostolik kiliselerinde, kutsal sunu ayinleri sonrası okunan “hokehankist” (Ayin-i Ruhani) duaları ile vefatının 1. yılında anıldı.

Kumkapı Merkez Patriklik Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Kilisesi’ndeki kutsal sunu ayinine, Kadasetli Patrik II. Sahak riyaset etti. Büyük Oruç dönemi dolayısı ile perdesi kapalı olarak sunulan Kutsal Sunu’yu, kilisenin Din görevlisi Rahip Şınork Donikyan gerçekleştirdi. İlahileri ise kilisenin Koğtan korosu şefleri Hovsep Kuyumcuyan yönetiminde seslendirdi. Ayin bitiminde Patrik Hazretleri Ermenice olarak verdiği vaazında Günün okunan incil parçası (Luca 15.bölüm) İsa Mesih’in “kayıp oğul” meselinden yola çıkarak özetle şöyle dedi ;

“Biz insanlar kendimizi, bize ait olanı ve yakınlarımızı seviyoruz, onun dışındakileri ise umursamıyoruz. Hatta günahkar olanları hem sevmiyor hem de affetmiyoruz, bazen bu affetmediğimiz yakınımız olsa dahi. Oysa Rab İsa Mesih diyor ki ‘İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin’. Luca 15. bölümdeki 3 meselede de kaybolmuş, Tanrı’dan uzaklaşmışların, günahkarların affedilmesini veya aranarak bulunmasını, yeniden Tanrı ile bütünleşmelerini anlatır.

Tanrı da bizden kaybolmuşları bulmamızı, yanlışları olanları affetmemizi, onlara bir şans daha vermemizi istiyor. Çünkü O bizlerin tüm günahlarını affediyor, tövbe etmemiz için şans veriyor. Unutmayalım ki insan son nefesine kadar Tanrı yoluna dönme şansına sahip ve Tanrı o günahkarı affetmeye daima hazır. Bizler için adaletsizlik Tanrı için sevgisinin göstergesi bu davranış.”

Türkçe vaazında ise özetle, Dünya kadınlar günü dolayısı ile tüm kadınları kutladı. “Dualarımız kadınlarımız için. Tanrı kadını ve erkeği farklı yarattı, bu doğal bir yaratılıştı ama Tanrı’nın huzurunda kadın ve erkek eşittir. Farklı yaratılış Tanrı’nın bizlere verdiği en büyük zenginlik ve yaratılıştaki en büyük sırdır. İnsanlığın tarihteki en büyük günahlarından biri bu farklılığı eşitsizliğe çevirmeleridir. Günümüzde de bu farklılığın tamamlayıcı yanı olduğunu, bizler için bir zenginlik olduğunu unutmayalım. Bütün insanlığın mutlaka bir anası var ve geleceğimizin nasıl oluşacağını da analar çocuklarını eğitirken belirliyor.

Rab İsa Mesih’in ve hepimizin annesi Meryem Ana,kilisemiz için çok önemlidir ve sunaklarımızda mutlaka resmi bulunur. Günümüzde de onu tekrar tekrar keşfetmeli, kadınların önüne model olarak koyabilmeliyiz.

Bu gün kadınlarımız için dua ediyor, Meryem Ana’mızdan şefaat diliyoruz, bütün kadınlarımızın üstünde O’nun erdemleri olsun çünkü kadınlarla kurtulacağız biz” dedi.

Vaazın ardından Müteveffa patrik Mesrop Mutafyan (8 Mart), 22 yıl önce vefat eden patrik Karekin Kazancıyan(10 Mart), 30 yıl önce vefat eden patrik Şınork Kalustyan (7 Mart) için “Hokehankist” (Ayin-i Ruhani) duaları okundu. Özellikle de müteveffa patrik Mesrop Mutafyan vefatının 1. Yılı dolayısı ile anıldı.

Şişli Ermeni mezarlığındaki tören ise saat 15.00 de başladı. Buradaki törene de Kadasetli Patrik Sahak Maşalyan riyaset ederken, patriklik makamına bağlı din adamlarının yanı sıra Patrik Mesrop Mutafyan’ın ailesi, Ermeni toplumunun önde gelen yöneticileri, bazı Vakıf başkanları ve sevenlerinden oluşan kalabalık halk topluluğu da törene katıldı.

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