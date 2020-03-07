Papa Koronavirüs Sebebiyle Pazar Ayinini Yapmayacak

Koronavirüs yerine sıradan bir grip geçirdiği açıklanan Papa Francis, virüsün yayılmasını önlemek için yarınki ayini Saint Peter’s Meydanı yerine canlı yayınla yapacak.

Fotoğraf: AA-Arşiv.

Geçtiğimiz günlerde hakkında koronavirüsün yeni tipi Covid-19 virüsüne yakalandığı yönünde iddialar ortaya atılan Papa Francis, yarınki Pazar ayinini Saint Peter’s Meydanı yerine live stream (canlı yayın) yapacak.

Vatikan’dan yapılan resmi açıklamaya göre sıradan bir grip virüsü taşıyan ancak halk arasında salgının yayılmaması için böyle bir önlem alan Papa, böylece oluşacak kalabalık kitleye yeni yöntemlerle seslenmeyi hedefliyor.

İtalya’da ölü sayısı 197’ye yükseldi

Virüsün en hızlı yayıldığı Avrupa ülkesi olan İtalya’da ölü sayısı Cuma günü gerçekleşen 49 yeni ölümle birlikte 197’ye yükseldi.

İtalya, Çin’den sonra virüsten en çok etkilenen ülke oldu.

Fransa’da 1 Türkiyeli dahil 9 ölü

Ölü sayısının 9’a yükseldiği Fransa’da ise ülkede bulunan hayatını kaybedenlerin arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 69 yaşındaki Halil Bıçkı da var.

(PT)

Kaynak: BBC News.

bianet

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