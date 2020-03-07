Hocalı Soykırımı, Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi

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Hocalı Soykırımı’nın 28’inci yılı Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde Hocalı Soykırımı’nın 28’inci yılında protesto gösterisi düzenlendi. ABD’deki Azerbaycan Türkleri tarafından gerçekleştirilen Ermenistan’ın Washington Büyükelçiliği önündeki protesto gösterisine çok sayıda kişi katıldı. DAĞLIK KARABAĞ’IN İŞGALİNE SON ÇAĞRISI Ermenistan’ın, Azerbaycanlı sivillere yönelik katliam ve soykırım eylemlerinin kınandığı gösteride, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgaline son verilmesi çağrıları da yapıldı.

Protesto gösterisi sırasında Washington polisi ve diğer ABD kolluk güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. https://qha.com.tr/haberler/hocali-soykirimi-ermenistan-in-washington-buyukelciligi-onunde-protesto-edildi/165944/