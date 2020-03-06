Yılın Portre ödülü, Can Erok’un Türkiye Ermenileri Patriği Başepiskopos Sahak Maşalyan fotoğrafına verildi

HYETERT – Türkiye’de 35 yıldır aralıksız düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri açıklandı. 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi ödüle layık görülürken, yılın Portre Fotoğrafı, Demirören Haber Ajansı’ndan Can Erok’un Türkiye Ermenileri Patriği Başpiskopos Sahak Maşalyan fotoğrafına verildi.

Patrik Sahak Maşalyan’ın üzerine yansıdığı Portre ise döneminde Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin inşaası gerçekleşen Patrik Hagopos Serovpyan’a ait.

Toplamda 45 bin lira ödüllü yarışmanın ödülleri, Haziran ayında sahiplerini bulacak. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği yarışmanın 35. yıldönümü nedeniyle tören 100. yıl etkinlikleri kapsamında TBMM’de yapılacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebiliyor.

Antalya’da Aska Lara Otel’de 6 gün süren bir organizasyonla toplanan jüri, fotoğraf değerlendirmesini 2 günde yaptı. Bu yıl jüri toplantısında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği önceki yıllardan farklı olarak bir de anlaşma imzaladı. Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği bu organizasyonda birbirlerini “Kardeş Dernek” olarak tanıyan protokolü Akdeniz Üniversitesinde imzaladı. Jüri organizasyonu usta isimlerin gençlerle bir araya gelmesine de vesile oldu. Coşkun Aral ve Mustafa Seven ile AFP’nin Yunan kadın foto muhabiri Lousia Gouliamaki ve Yunan hava fotoğrafçısı Costas Spathis, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu.

Böylesine etkili bir organizasyonun 35 yıldır aralıksız düzenlenmesinin yanı sıra her geçen yıl daha da etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştığına dikkat çeken Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz. Seçilen fotoğraflarla mesajlar veriyoruz. Çevre ve mültecilik konularında verdiğimiz ödüllerle bu alanlarda farkındalığa katkı sunuyoruz. Seçilen fotoğraflarla birlikte bu mesleğin ustalarını üniversitelerde gençlerle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl yarışmamızda gençlerin fotoğrafa ilgisini değerlendirmek adına Ara Güler anısına özel ödül vermeye başladık. Bu yıl Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Bundan böyle iki ülke farklı alanlarda ortak projeler üreteceğiz. Yarışmaya olan ilgi nedeniyle bazı kategorileri önümüzdeki yıllarda tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açmayı planlıyoruz. Kısacası 35 yıl böyle bir organizasyonun ayakta kalabilmesi çok zorken bizler her geçen yıl bir adım daha ileri taşıyoruz” dedi.

Ara Güler Özendirme Ödülleri:

Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer mitingini oturduğu kıraathaneden dikkatle izleyen bir vatandaşın görüntüsü cama yansıyor. Fotoğraf: Emirkan Cörüt – İstanbul – 21/06/2019

Ara Güler Özendirme Ödülü: Emirkan Cörüt / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Bitlis, Hizan.

Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon: Ozan Yazar / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri: Fatmagül Mercan / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon: Emirkan Cörüt / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.

84. Patrik Müteveffa Mesrob Mutafyan’ın cenaze töreninden bir fotoğraf karesi de kategori dışı olarak listede görünüyor.

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