Patrik Hazretleri Can Erok’u tebrik etti

HYETERT – Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında Patrik Hazretlerini görüntülediği fotoğraf ile katılan Can Erok, Portre dalında ödüle layık görüldü.

Sosyal medya hesabından bir mesaj ile kendisini kutlayan Patrik Hazretleri kendisine başarılar diledi.

Patrik Hazretlerinin mesajı şöyle;

‘İşlerine tutkuyla bağlı olan ve mesleklerini saygıyla icra eden bireylerin, başarıya ulaşacaklarını bir kez daha kanıtlayan Can Erok’u, Foto Muhabirleri tarafından layık görüldüğü ödül vesilesiyle en içten dileklerimle kutlar, başarılarının devamını dilerim.’

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