Paşinyan 105 yaşındaki yeni vatandaşına Pasaportunu bizzat evinde takdim etti (Video)

Türkiye Ermenisi, İtalyan Vatandaşı 105 yaşında Nurhan Josephovich kısa bir süre önce Ermenistan Vatandaşlığı için başvurmuştu. Bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan evinde kendisini ziyaret ederek pasaportunu bizzat takdim etti.

Pasaportunu alınca duygulanan ve öpen Nurhan Josephovich’i gören başbakan kendisini kucakladı.

Ermenistan hükümetinin resim Youtube kanalında bu buluşmanın videosu yayımlandı.

Paşinyan pasaportu takdim ettikten sonra not aldığı hayatının önemli anlarını okudu;

1915 yılında İstanbul’da Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Ortaköy’de doğdunuz

Tarkmanchats, Mekhitarian ve İtalyan Lisesi’nde okudunuz.

Okul hayatından sonra Banca di Roma’da çalışmaya başladınız.

İtalyan Konsolosluğunda çalışırken Mussolini dönemi konsolosluk kapandı. Sonrasında askeri ateşe olarak görev aldınız.

1980 yılında aileniz ile birlikte İtalya’ya göç ettiniz.

2005 yılında İstanbul’a döndünüz.

2019 yılında ise Ermenistan Cumhuriyeti’ne döndünüz.

‘104 yıllık Anavatan’a doğru bir yolculuk’ diye özetleyip ‘neden?’ diye sordu.

Nurhan Josephovich bunu uzun zamandır rüyası olduğunu, bu toprakları ziyaret etmeyi hep arzu ettiğini ancak bir türlü fırsat bulamadığından yakındı. Özellikle bağımsızlığını kazandıktan sonra bu toprakları ne kadar çok görmek istediğinden bahsetti. Bağımsızlıktan kastının ise Paşinyan’ın başı çektiği halk hareketi olduğunu söyledi. Şimdi ise akrabası Raffi Hermon’un sayesinde burada olmaktan duyduğu mutluluğu anlattı.

Birlikte kaldırılan şampanya kadehleri ile bu özel anı kutladıktan sonra Paşinyan, yeniden görüşmek dileği ve ümidi ile ayrıldı.

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