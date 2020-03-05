Mehmet Öcalan, Ağabeyi Abdullah Öcalan ile görüşmesini anlattı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan, dün kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştürüldü. Ağabeyi Abdullah Öcalan’la görüşen Mehmet Öcalan, görüşmeyi MA’dan Ferhat Çelik ve Safiye Alağaş’a anlattı. Abdullah Öcalan, Kürtlerin bir güç olması gerektiğini söyledi. Öcalan, Suriye’ye ve Türkiye’nin Suriye politikasına dair daha önce de dile getirdiği şu değerlendirmeyi yaptı: “Rojava’daki güçlerin, Suriye’nin bütünlüğü içinde daha geniş bir şekilde güç olmaları gerekir. Rojava’daki oluşum Suriye’nin bütünlüğü içindir.”

8 AY SONRA İLK GÖRÜŞME

Mehmet Öcalan, “Biz yaklaşık 8 aydır görüşme gerçekleştiremiyorduk. 15 günde bir avukatlarımız aracılığıyla görüş için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunuyoruz. Ancak bize bir cevap verilmiyor. Veya çeşitli gerekçeler sunuluyor. Adada çıkan yangından sonra başvurumuzu kabul ettiler” dedi.

Mehmet Öcalan, cezaevine girerken de insanlık dışı aramaya maruz bırakıldıklarını söyledi.

“KÜRTLER ÜÇÜNCÜ AYAKTIR”

Mehmet Öcalan’ın anlatımına göre; Abdullah Öcalan, “Eğer bölgede siz bir güç olamazsanız, bak Türkiye’de iki ayaklı bir masa var. Sizin oluşumlarınızın içerisinde sol hareketler de var. Ağırlıklı olarak Kürtler var. Diğer halklar da var. Siz de bir ayak olmak zorundasınız. Orada güç olacaksınız. Masa üç ayaklı olursa düşmez. İki ayaklı masayı, sistem onu ne kadar korumaya çalışırsa da o sürekli yıkılmaya mahkumdur. Bunun için bizim oluşumumuz Kürtler, üçüncü ayaktır. Bu üçüncü ayağın oluşumu da büyüme ile olur” dedi.

Kürt hareketinin güçlenmesi gerektiğini söyleyen Öcalan, “Kurumlarınızı güçlendirmek zorundasınız. İyi çalışırsanız sonuç alabilirsiniz. İyi çalışmak ne demektir. Şahıslara değil, topluma, halka hizmettir. Mücadele bu şekilde olur. Ortadoğu’daki ve isim koyalım Kürt sorununu bu şekil çözersin. Güç olmazsan kimse sorunu size çözemez” dedi.

“TÜRKİYE BİR ABD’NİN YANINDA, BİR RUSYA’NIN, BU BİR ÇÖZÜM DEĞİL”

Suriye’ye ve Türkiye’nin Suriye politikasına dair de değerlendirmelerde bulunan Öcalan “Türkiye bir Amerika’nın yanında, bir Rusya’nın yanında. Bu çözüm değil. Çare olamaz” dedi ve çözümü “Rojava’daki güçlerin, Suriye’nin bütünlüğü içinde daha geniş bir şekilde güç olmaları gerektiği” şeklinde sundu.

Öcalan, daha önce de dile getirdiği Suriye değerlendirmeleriyle ilgili görüşlerini tekrar dile getirerek, “Bu Suriye’nin bütünlüğü için gereklidir. Rojava’daki oluşum Suriye’nin bütünlüğü içindir. Oradaki oluşumlar Kürtler, Araplar, Ermeniler, Hristiyanlar güç olmazsa yarın Suriye’nin bütünlüğünü de sağlayamazlar. Suriye’deki strateji çok doğrudur ve orada çalışan, emek veren herkese ayrım yapmadan saygı ve selamlarımı iletin” dedi. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi

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