Henrikh ve Betty Mkhitaryan ilk çocuklarını kucaklarına aldılar

Hyetert – Henrikh Mkhitaryan dün sosyal medaya hesabından yayınladığı mesaj ve fotoğraf ile ilk çocuklarının doğumunu takipçileri ile paylaştı.

2019 yılının Haziran ayında Venedik San Lazar Adasında evlenen çift, 04 Mart Çarşamba günü dünyaya gelen çocuklarına Henrikh’in babası ve efsanevi futbolcu Hamlet Mkhitaryan’ın ismi verdiler.

Ermenistan Futbol Federasyonu, Başbakanı ve Cumhurbaşkanı yayınladıkları mesajlar ile Ermenistan Futbol Milli Takımının kaptanı olan Henrikh Mkhitaryan’ı tebrik ettiler.

Halen formasını giydiği italyan takımı da yayınladığı mesajla Hamlet’i ve eşini kutladı.

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