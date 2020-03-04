Amerika’nın Arizona Eyaleti Asur (Süryani) Soykırımını tanıdı

Evet, başardık!

Bugün, 3 Mart 2020 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Arizona Eyaleti oybirliğiyle sunulan HCR 2006 kodundaki Asur (Süryani) Soykırım önergesini kabul etti.

Asur soykırımı Seyfo tasarısı, Parlamento temsilcileri Nancy Barto (R), Jennifer Jermaine (D) ve Frank Carroll (R) tarafından önerildi. SEYFO Center kurumu olarak, aylardır yılmadan, yorulmadan ismi geçen temsilcilerle çalıştık. Bilgiler sunduk ve talepte bulunduk. Bunun karşılığını gördük. Hepsine desteklerinden dolayı teşekür ederiz.

Bu karar Arizona Eyaleti olmak üzere Amerika ve dünyadaki bütün armağan ediyoruz. Hayırlı olsun!

Bu mühteşem kararın alınmasında emeği geçen bütün halkımıza ve halkımızın dostlarına teşekkür ederiz. Arkamızda böylesi bir desteğimiz olmasaydı bizler bu uzun soluklu mücadeleyi tek başımıza başaramazdık. Bu yüzden bu başarı tek başına SEYFO Center’in değildir; ancak bütün halkımızındır. Gerek Arizona’dan gerekse de dünyanın bir çok bölgesinden bize imzalarıyla, dualarıyla destek olan herkese bir kez daha teşekür borçluyuz.

Sayısı 20’den fazla kurum SEYFO Center’e destek vererek bu kararın alınmasında etkili oldu. Hükümet yetkililerine mektup gönderip SEYFO Center’e desteklerini belirtiler. Son olarak destek sunan ancak isminin anılmasını istemeyen bir çok şahsiyete tekrar teşekür ederiz. Önerdiğimiz karar taslağında 1933 Simele katliamı da vardı. Ancak bu paragraf soykırım karar önergesi sunulduğunda metinden anlamadığımız bir nedenden dolayı çıkartıldı. Ancak şunun bilinmesini önemle vurgulamak isteriz. Bütün tarihimiz bizim için önemlidir. Simele katliamını unutmadık, unutmayacağız! En kısa zamanda aynı şekilde Simele katliamınında kabul edilmesi için çalışmaya koyulacağız.

İlk defa Arizona Eyaletinde, eşi görülmemiş bir soluk, çaba ve mücadaleyle tarihimizi belgeledik. Asur (Süryani) Soykırımı kabul edildi.

Bütün halkımıza tekrar hayırlı olsun!

Türkiye Cumhuriyeti halkımıza karşı gerçekleştirdiği soykırımı unutturmaya çalıişıyor. Ancak buna izin vermiyeceğiz!

Ayrıntılar için lütfen ayrıntılar için aşağıdaki linke bakınız ancak linkteki bılgileri yenilemleri bir gün alabilir:

https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview?SessionID=122



SEYFO Center

The Assyrian Genocide Research Center

https://www.seyfocenter.com/

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