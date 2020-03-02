Taşnaksutyun Partisi Ermeni Davası Komite ve Ofisleri’nin konferansı gündeminde yer alan esas konular – Ermenistan Kamu Radyosu

Yerevan ve Stepanakert’te 24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) Komite ve Ofisleri’nin konferansı gerçekleşti.

Ermeni Davası’yla ilgili konularla uğraşan 20’yi aşkın komite ve ofisten 50 temsilcinin katıldığı bu konferansta 2019 yılının şimdiye kadar bu konuda yapılan çalışmalar konusu ele alındı.

Konferansın gündeminde yer alan esas konular şunlar oldu:

1. Ermenistan Cumhuriyeti’in lehine lobi çalışmaları;

2. Artsakh’ın uluslararası tanınması uğruna ve Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı politikasına karşı yürütülen mücadele;

3. Ermeni Soykırımı’nın dünya toplumu tarafından tanınması için ve tazminat mücadelesi yönünde gerçekleştirilen çalışmalar;

4. Javakhk’taki Ermenilerin haklarının savunmasıyla ilgili girişimler;

5. Nakhicevan’ın Ermeni kimliğinin uluslararası çevrelerde ele alınması;

6. Sevr Antlaşması’nın imzalanması ve Ermenistan ile Türkiye sınırını belirleyen Wilson Hakem Kararı’nın alınmasının 100. yıldönümlerinin kutlanması;

7. Moskova ve Kars anlaşmalarının 100. yıldönümü vesilesiyle bu sözleşmelerin sonuçlarının ortadan kaldırılma şekilleri;

8. Suriye, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu’da yaşayan Ermenilere gösterilen yardımlar;

9. Ermeni Davası Komitesi ve Ofisleri’nin olanaklarının genişletilmesi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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