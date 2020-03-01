Koronavirüs görülen ülkelere Ermenistan da eklendi

Koronavirüs vakası tespit edilen ülkelere Ermenistan da eklendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran’dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu.

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce Tahran’dan gelen 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Paşinyan, “Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor” ifadesini kullandı.

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “acil durum” ilan etmişti.

Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900’ü geçti. (Moskova/AA)

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Evrensel Gazetesi

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