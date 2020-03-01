Ermenistan’da koronavirüs hastalığının ilk vakası teşhis edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’da koronavirüs hastalığının ilk vakası teşhis edildi. 29 yaşında ve Ermenistan yurttaşı olan hasta, 28 Şubat’ta uçakla Tahran’dan Ermenistan’a gelmişti.

Konu üzerine Facebook sayfasında bir açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan: “Hasta kendisi, doktora başvurdu. Durumu iyidir. Ateşi bile yoktur. İlk test, olumlu sonuç gösterdi. İkinci testin sonuçları ise bu gece Yerevan saat ayarıyla saat 3’te belli oldu” diye yazdı.

Hastanın eşinin testinin cevabı ise olumsuz çıktı. Hastayla temasları olmuş herkes izole edilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu

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