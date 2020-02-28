TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİNDEN TAZiYE MESAJI

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patrikliği, dün meydana gelen saldırıda şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri için bir taziye mesajı yayımladı. Patriklik resim Facebook hesabından yapılan açıklamada şöyle dendi:

‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 33 kahraman askerinin İdlib’de şehit düştüğü saldırı ülkemizde derin bir sarsıntı yaratmış bulunmaktadır. Milletimizin acısını yürekten paylaşırken, şehitlerimiz için Yüce Allah’tan rahmet dilemekteyiz.

Devletimizin bekasının güvencesi olan kahraman ordumuzun, silah arkadaşlarını kaybeden tüm mensuplarına metanet dilerken, dünyamızda ve bölgemizde barışın hakim olması için dualarımızı yinelemekteyiz.

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Ruhani Meclisimiz ve tüm cemaatimiz adına, birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu sürecin üstesinden gelineceğine dair inancımızı tüm kamu oyumuzla paylaşmaktayız.

Türkiye Ermenileri Patrikliği’

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