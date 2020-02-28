PATRİK HAZRETLERİ ERMENİSTAN’A HAREKET ETTİ

HYETERT – Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Hazretleri, tahta çıkışını müteakip ilk resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere bu sabah Ana Taht Kutsal Echmiyadzin’e hareket etti. Bu ziyaret süresince, Patriklik Genel Sekreteri ve Ayinlerden Sorumlu Vekil Başrahip Tatul Anuşyan, Ayinlerden Sorumlu Vekil Yardımcısı Kıdemli Peder Drtat Uzunyan ve Peder Şirvan Mürzyan kendisine eşlik edecekler.

İstanbul – Yerevan direk uçuşların durdurulmuş olması dolayısı ile bu seyahat Tiflis üzerinden gerçekleşecek.

Patrik Hazretleri, ziyareti esnasından Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri ile bir araya gelecek ve Ruhani Şuraya katılacak.

Patrik Hazretleri ve beraberindeki heyet 06 Mart Cuma günü İstanbul’a dönecekler.

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