Ermeni iş adamının müdürü olduğu şirket, koronavirüse karşı aşı geliştirdi

Ermeni iş adamı Nubar Afeyan’ın kurucu müdürü olduğu “Moderna Therapeutics” şirketi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı kullanılabilecek aşının ilk partisini test edilmeye gönderdi.



ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’ne (NIAID) gönderilen aşı, Nisan’dan itibaren insanlar üzerinde test edilecek. “Moderna” şirketi, bu aşıyı son derece kısa bir süre içerisinde yeni bir yöntemle yaratıldı.



Ocak başında Çin’li doktorlar, yeni tip koronavirüsün nükleotid dizisini yayınlayarak bu virüse karşı bir aşı geliştirmenin yolunu açmıştı.



30 yıllık kariyeri sırasında 40’tan fazla şirket kuran veya kurulmasına destek veren Nubar Afeyan, 2015 yılında kurulan “Avrora” İnsani Girişimi’nin de kurucularından biridir.

Kaynak: Ermenihaber.am

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