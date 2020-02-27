Vladimir Jirinovski: Lenin’in hatası olmasaydı, bugün Türkiye de olmazdı, Ermenistan ise kudretli bir devlet olurdu – Ermenistan Kamu Radyosu

Vladimir Jirinovski: Lenin’in hatası olmasaydı, bugün Türkiye de olmazdı, Ermenistan ise kudretli bir devlet olurdu

Rusya’nın Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, geçen yüzyılda yaşanan olaylara dair doğru bir sonuç çıkararak, eğer Lenin’in hatası olmasaydı, bugün Türkiye de olmazdı, Ermenistan ise kudretli bir devlet olurdu diye konuştu.

Jirinovski: “Şayet 1917’de Rus devrimi yaşanmasaydı, Kafkasya ordusu İstanbul’u işgal etmiş olurdu. Ama ordumuz geriye çağrıldı, Bolşevik Rusya ise savaştan çıktı. Bu arada Yunanlar ve İtalyanlar Türklere karş savaşmaya devam etti. Engel olmamamız gerekiyordu. Türkleri sonlarına kadar katletmelerine izin vermeliydik. Lakin Lenin, bunun “işçi Türklere karşı Emperyalist güçlerinin savaşı olduğunu” ilan ederek Türkiye’ye silah, altın ve para verip yardım etti.

İşte Sovyet Rusya, en başından beri bu tehlikeli jeopolitik hataları yaptı. Bu, Lenin yüzünden oldu. Lenin’in hatası olmasaydı, bugün Türkiye de olmazdı, Ermenistan ise kudretli bir devlet olurdu.”

Ermenistan Kamu Radyosu

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