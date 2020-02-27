Arevakal (gündoğumu) Töreni

Eski manastırlarda dokuz tören vardı. Bunlar her gün yedi kere yapılırdı. Manastır rahipleri yedi kere kiliseye girip dua ederlerdi. O dualardan birinin adı Arevakal, yani öğle duasıydı; yemekten önce okunurdu. Bu manastırda yetişenler daha sonra episkopos, dinî önder veya patrik olunca, dua biçimlerini tüm kilise törenlerine yaydılar ve yerleşik töre o yedi Jamerkutyun oldu. Kiliselerde sabah ve ikindi dualarının her gün yapılması gerekir. Öğle duası hemen hemen hiç yapılmıyor. O zaman kilise büyükleri bu öğle duasını Büyük Oruç’ta uygulamaya karar vermişler. O törendeki ilahiler çok güzel olduğu için, halk tarafından hemen benimsenmiş.

İnancın en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul’da Arevakal geleneği sürdürülüyor. Türkiye Ermenileri Patrikliği, hangi Ruhaninin hangi semtteki Kilisemizde bu törenlere riyaset edeceği ve vaaz vereceğini gösteren takvimi yayımladı. Sizler için bu takvimi aşağıdaki şekilde tarih, yer ve ruhaniler açısından kolayca arayıp bulabileceğiniz bir şekilde düzenledik. Umarız işlevsel bulursunuz.



Ruhsal açlığımızın doyacağı bir Oruç Dönemi olsun dileriz.

Not: Bu törenlerin başlama saatleri Kiliseden Kiliseye küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak genelde Arevakal Duaları Sabah 10.00-10.30 arası başlar. Pazar günü Surp Badarak’ın başlama saatleri 10.30 olur. Pazar Hsgum ise saat 16.30-17.00 arası başlar. En doğru saatler Kilise Yönetimleri tarafından Ermenice Basında ve/veya Sosyal Medya hesaplarından duyurulacaktır. Bizlere bilgi verdikleri taktirde biz de seve seve bu bilgiyi sizlerle paylaşırız.

HyeTert

Rahip Kilise Tarih Gun Patrik Hazretleri Kuzguncuk 26.02.2020 B.Episkopos Aram Yeşilköy 26.02.2020 Üstrahip Yeğişe Samatya 26.02.2020 Başrahip Zakeos 26.02.2020 Başrahip Tatul Ortaköy 26.02.2020 Rahip Şnorhk Topkapı 26.02.2020 Rahip Harutyun 26.02.2020 Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 26.02.2020 Patrik Hazretleri Balat 27.02.2020 B.Episkopos Aram Rumelihisarı 27.02.2020 Üstrahip Yeğişe 27.02.2020 Başrahip Zakeos Bakırköy 27.02.2020 Başrahip Tatul 27.02.2020 Rahip Şnorhk Gedikpaşa 27.02.2020 Rahip Harutyun Galata 27.02.2020 Rahip Mağakya 27.02.2020 Patrik Hazretleri 28.02.2020 B.Episkopos Aram Beşiktaş 28.02.2020 Üstrahip Yeğişe Feriköy 28.02.2020 Başrahip Zakeos Kumkapı 28.02.2020 Başrahip Tatul 28.02.2020 Rahip Şnorhk Kumkapı 28.02.2020 Rahip Harutyun Kadıköy 28.02.2020 Rahip Mağakya Altımermer 28.02.2020 Patrik Hazretleri 3.1.2020 Sabah B.Episkopos Aram Feriköy 3.1.2020 Sabah Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 3.1.2020 Sabah Başrahip Zakeos Yeniköy 3.1.2020 Sabah Başrahip Tatul 3.1.2020 Sabah Rahip Şnorhk Kumkapı 3.1.2020 Sabah Rahip Harutyun Kadıköy 3.1.2020 Sabah Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 3.1.2020 Sabah Patrik Hazretleri 3.1.2020 Aksam B.Episkopos Aram Bakırköy 3.1.2020 Aksam Üstrahip Yeğişe Taksim 3.1.2020 Aksam Başrahip Zakeos 3.1.2020 Aksam Başrahip Tatul 3.1.2020 Aksam Rahip Şnorhk Kumkapı 3.1.2020 Aksam Rahip Harutyun Kadıköy 3.1.2020 Aksam Rahip Mağakya 3.1.2020 Aksam Patrik Hazretleri 3.2.2020 B.Episkopos Aram S. Prgiç 3.2.2020 Üstrahip Yeğişe 3.2.2020 Başrahip Zakeos Eyüp S. Yeğya 3.2.2020 Başrahip Tatul 3.2.2020 Rahip Şnorhk Eyüp S. Yeğya 3.2.2020 Rahip Harutyun 3.2.2020 Rahip Mağakya 3.2.2020 Patrik Hazretleri 3.3.2020 B.Episkopos Aram Beyoğlu 3.3.2020 Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 3.3.2020 Başrahip Zakeos Yeniköy 3.3.2020 Başrahip Tatul 3.3.2020 Rahip Şnorhk 3.3.2020 Rahip Harutyun Yenikapı 3.3.2020 Rahip Mağakya Kuruçeşme 3.3.2020 Patrik Hazretleri 3.4.2020 B.Episkopos Aram Topkapı 3.4.2020 Üstrahip Yeğişe Kumkapı Dışı 3.4.2020 Başrahip Zakeos Kuzguncuk 3.4.2020 Başrahip Tatul 3.4.2020 Rahip Şnorhk 3.4.2020 Rahip Harutyun 3.4.2020 Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 3.4.2020 Patrik Hazretleri 3.5.2020 B.Episkopos Aram Boyacıköy 3.5.2020 Üstrahip Yeğişe Gedikpaşa 3.5.2020 Başrahip Zakeos 3.5.2020 Başrahip Tatul 3.5.2020 Rahip Şnorhk Gedikpaşa 3.5.2020 Rahip Harutyun 3.5.2020 Rahip Mağakya Galata 3.5.2020 Patrik Hazretleri 3.6.2020 B.Episkopos Aram Altımermer 3.6.2020 Üstrahip Yeğişe 3.6.2020 Başrahip Zakeos 3.6.2020 Başrahip Tatul 3.6.2020 Rahip Şnorhk Kumkapı 3.6.2020 Rahip Harutyun Kadıköy 3.6.2020 Rahip Mağakya Feriköy 3.6.2020 Patrik Hazretleri Kumkapı 3.8.2020 Sabah B.Episkopos Aram Narlıkapı 3.8.2020 Sabah Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 3.8.2020 Sabah Başrahip Zakeos Yeniköy 3.8.2020 Sabah Başrahip Tatul Feriköy 3.8.2020 Sabah Rahip Şnorhk Kumkapı 3.8.2020 Sabah Rahip Harutyun Kadıköy 3.8.2020 Sabah Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 3.8.2020 Sabah Patrik Hazretleri 3.8.2020 Aksam B.Episkopos Aram Yeşilköy 3.8.2020 Aksam Üstrahip Yeğişe Taksim 3.8.2020 Aksam Başrahip Zakeos 3.8.2020 Aksam Başrahip Tatul Feriköy 3.8.2020 Aksam Rahip Şnorhk Kumkapı 3.8.2020 Aksam Rahip Harutyun Kadıköy 3.8.2020 Aksam Rahip Mağakya 3.8.2020 Aksam Patrik Hazretleri Beykoz 3.9.2020 B.Episkopos Aram 3.9.2020 Üstrahip Yeğişe Eyüp S. Asd. 3.9.2020 Başrahip Zakeos S. Prgiç 3.9.2020 Başrahip Tatul 3.9.2020 Rahip Şnorhk 3.9.2020 Rahip Harutyun 3.9.2020 Rahip Mağakya 3.9.2020 Patrik Hazretleri S. Garabed 3.10.2020 B.Episkopos Aram Yenikapı 3.10.2020 Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 3.10.2020 Başrahip Zakeos Yeniköy 3.10.2020 Başrahip Tatul 3.10.2020 Rahip Şnorhk 3.10.2020 Rahip Harutyun Kuruçeşme 3.10.2020 Rahip Mağakya 3.10.2020 Patrik Hazretleri Yeşilköy 3.11.2020 B.Episkopos Aram 3.11.2020 Üstrahip Yeğişe Topkapı 3.11.2020 Başrahip Zakeos 3.11.2020 Başrahip Tatul Ortaköy 3.11.2020 Rahip Şnorhk Samatya 3.11.2020 Rahip Harutyun 3.11.2020 Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 3.11.2020 Patrik Hazretleri Boyacıköy 3.12.2020 B.Episkopos Aram Galata 3.12.2020 Üstrahip Yeğişe 3.12.2020 Başrahip Zakeos Gedikpaşa 3.12.2020 Başrahip Tatul Bakırköy 3.12.2020 Rahip Şnorhk Gedikpaşa 3.12.2020 Rahip Harutyun 3.12.2020 Rahip Mağakya Balat 3.12.2020 Patrik Hazretleri Üsk. S. Haç 3.13.2020 B.Episkopos Aram Feriköy 3.13.2020 Üstrahip Yeğişe Altımermer 3.13.2020 Başrahip Zakeos Beşiktaş 3.13.2020 Başrahip Tatul 3.13.2020 Rahip Şnorhk Kumkapı 3.13.2020 Rahip Harutyun Kadıköy 3.13.2020 Rahip Mağakya 3.13.2020 Patrik Hazretleri Gedikpaşa 3.15.2020 Sabah B.Episkopos Aram Samatya 3.15.2020 Sabah Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 3.15.2020 Sabah Başrahip Zakeos Yeniköy 3.15.2020 Sabah Başrahip Tatul Feriköy 3.15.2020 Sabah Rahip Şnorhk Kumkapı 3.15.2020 Sabah Rahip Harutyun Kadıköy 3.15.2020 Sabah Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 3.15.2020 Sabah Patrik Hazretleri Kadıköy 3.15.2020 Aksam B.Episkopos Aram Taksim 3.15.2020 Aksam Üstrahip Yeğişe Taksim 3.15.2020 Aksam Başrahip Zakeos 3.15.2020 Aksam Başrahip Tatul Feriköy 3.15.2020 Aksam Rahip Şnorhk Kumkapı 3.15.2020 Aksam Rahip Harutyun Kadıköy 3.15.2020 Aksam Rahip Mağakya 3.15.2020 Aksam Patrik Hazretleri Kartal 3.16.2020 B.Episkopos Aram 3.16.2020 Üstrahip Yeğişe S. Prgiç 3.16.2020 Başrahip Zakeos 3.16.2020 Başrahip Tatul 3.16.2020 Rahip Şnorhk Eyüp S. Yeğya 3.16.2020 Rahip Harutyun Kartal 3.16.2020 Rahip Mağakya 3.16.2020 Patrik Hazretleri Kandilli 3.17.2020 B.Episkopos Aram Kuruçeşme 3.17.2020 Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 3.17.2020 Başrahip Zakeos Yeniköy 3.17.2020 Başrahip Tatul S. Garabed 3.17.2020 Rahip Şnorhk 3.17.2020 Rahip Harutyun Kandilli 3.17.2020 Rahip Mağakya Yenikapı 3.17.2020 Patrik Hazretleri Topkapı 3.18.2020 B.Episkopos Aram Kumkapı Dışı 3.18.2020 Üstrahip Yeğişe 3.18.2020 Başrahip Zakeos 3.18.2020 Başrahip Tatul Samatya 3.18.2020 Rahip Şnorhk Ortaköy 3.18.2020 Rahip Harutyun 3.18.2020 Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 3.18.2020 Patrik Hazretleri Kayseri 3.19.2020 B.Episkopos Aram Bakırköy 3.19.2020 Üstrahip Yeğişe Galata 3.19.2020 Başrahip Zakeos 3.19.2020 Başrahip Tatul Gedikpaşa 3.19.2020 Rahip Şnorhk Gedikpaşa 3.19.2020 Rahip Harutyun 3.19.2020 Rahip Mağakya 3.19.2020 Patrik Hazretleri Kayseri 3.20.2020 B.Episkopos Aram Kumkapı 3.20.2020 Üstrahip Yeğişe Üsk. S. Haç 3.20.2020 Başrahip Zakeos Feriköy 3.20.2020 Başrahip Tatul 3.20.2020 Rahip Şnorhk Kumkapı 3.20.2020 Rahip Harutyun Kadıköy 3.20.2020 Rahip Mağakya Beşiktaş 3.20.2020 Patrik Hazretleri İskenderun 22.3.2020 Sabah B.Episkopos Aram S. Garabed 22.3.2020 Sabah Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 22.3.2020 Sabah Başrahip Zakeos Yeniköy 22.3.2020 Sabah Başrahip Tatul Feriköy 22.3.2020 Sabah Rahip Şnorhk Kumkapı 22.3.2020 Sabah Rahip Harutyun 22.3.2020 Sabah Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 22.3.2020 Sabah Patrik Hazretleri Vakıflıköy 22.3.2020 Aksam B.Episkopos Aram Üsk. S. Haç 22.3.2020 Aksam Üstrahip Yeğişe Taksim 22.3.2020 Aksam Başrahip Zakeos 22.3.2020 Aksam Başrahip Tatul Feriköy 22.3.2020 Aksam Rahip Şnorhk Kumkapı 22.3.2020 Aksam Rahip Harutyun 22.3.2020 Aksam Rahip Mağakya 22.3.2020 Aksam Patrik Hazretleri Hatay 3.23.2020 B.Episkopos Aram 3.23.2020 Üstrahip Yeğişe 3.23.2020 Başrahip Zakeos Eyüp S. Asd. 3.23.2020 Başrahip Tatul 3.23.2020 Rahip Şnorhk 3.23.2020 Rahip Harutyun 3.23.2020 Rahip Mağakya S. Prgiç 3.23.2020 Patrik Hazretleri 3.24.2020 B.Episkopos Aram Yeniköy 3.24.2020 Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 3.24.2020 Başrahip Zakeos Yeniköy 3.24.2020 Başrahip Tatul 3.24.2020 Rahip Şnorhk Kuruçeşme 3.24.2020 Rahip Harutyun S. Garabed 3.24.2020 Rahip Mağakya 3.24.2020 Patrik Hazretleri Ortaköy 3.25.2020 B.Episkopos Aram Samatya 3.25.2020 Üstrahip Yeğişe 3.25.2020 Başrahip Zakeos Topkapı 3.25.2020 Başrahip Tatul Kuzguncuk 3.25.2020 Rahip Şnorhk 3.25.2020 Rahip Harutyun 3.25.2020 Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 3.25.2020 Patrik Hazretleri Galata 3.26.2020 B.Episkopos Aram 3.26.2020 Üstrahip Yeğişe Boyacıköy 3.26.2020 Başrahip Zakeos 3.26.2020 Başrahip Tatul 3.26.2020 Rahip Şnorhk Gedikpaşa 3.26.2020 Rahip Harutyun Bakırköy 3.26.2020 Rahip Mağakya 3.26.2020 Patrik Hazretleri Beşiktaş 3.27.2020 B.Episkopos Aram Üsk. S. Haç 3.27.2020 Üstrahip Yeğişe Kumkapı 3.27.2020 Başrahip Zakeos 3.27.2020 Başrahip Tatul Feriköy 3.27.2020 Rahip Şnorhk Kumkapı 3.27.2020 Rahip Harutyun Kadıköy 3.27.2020 Rahip Mağakya 3.27.2020 Patrik Hazretleri Samatya 29.3.2020 Sabah B.Episkopos Aram Kumkapı Dışı 29.3.2020 Sabah Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 29.3.2020 Sabah Başrahip Zakeos Yeniköy 29.3.2020 Sabah Başrahip Tatul Feriköy 29.3.2020 Sabah Rahip Şnorhk Kumkapı 29.3.2020 Sabah Rahip Harutyun Kadıköy 29.3.2020 Sabah Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 29.3.2020 Sabah Patrik Hazretleri Bakırköy 29.3.2020 Aksam B.Episkopos Aram Kumkapı 29.3.2020 Aksam Üstrahip Yeğişe Taksim 29.3.2020 Aksam Başrahip Zakeos 29.3.2020 Aksam Başrahip Tatul Feriköy 29.3.2020 Aksam Rahip Şnorhk Kumkapı 29.3.2020 Aksam Rahip Harutyun Kadıköy 29.3.2020 Aksam Rahip Mağakya 29.3.2020 Aksam Patrik Hazretleri S. Prgiç 3.30.2020 B.Episkopos Aram 3.30.2020 Üstrahip Yeğişe 3.30.2020 Başrahip Zakeos 3.30.2020 Başrahip Tatul 3.30.2020 Rahip Şnorhk S. Prgiç 3.30.2020 Rahip Harutyun Kartal 3.30.2020 Rahip Mağakya 3.30.2020 Patrik Hazretleri Kuruçeşme 3.21.2020 B.Episkopos Aram 3.21.2020 Üstrahip Yeğişe Beyoğlu 3.21.2020 Başrahip Zakeos Yeniköy 3.21.2020 Başrahip Tatul Kandilli 3.21.2020 Rahip Şnorhk Yenikapı 3.21.2020 Rahip Harutyun Kandilli 3.21.2020 Rahip Mağakya S. Garabed 3.21.2020 Patrik Hazretleri Kınalıada 4.1.2020 B.Episkopos Aram Kuzguncuk 4.1.2020 Üstrahip Yeğişe Yeşilköy 4.1.2020 Başrahip Zakeos Ortaköy 4.1.2020 Başrahip Tatul 4.1.2020 Rahip Şnorhk 4.1.2020 Rahip Harutyun Kınalıada 4.1.2020 Rahip Mağakya Kumkapı Dışı 4.1.2020 Patrik Hazretleri Rumelihisarı 4.2.2020 B.Episkopos Aram Balat 4.2.2020 Üstrahip Yeğişe 4.2.2020 Başrahip Zakeos Galata 4.2.2020 Başrahip Tatul 4.2.2020 Rahip Şnorhk Gedikpaşa 4.2.2020 Rahip Harutyun 4.2.2020 Rahip Mağakya 4.2.2020 Patrik Hazretleri Feriköy 4.3.2020 B.Episkopos Aram 4.3.2020 Üstrahip Yeğişe 4.3.2020 Başrahip Zakeos 4.3.2020 Başrahip Tatul Feriköy 4.3.2020 Rahip Şnorhk Kumkapı 4.3.2020 Rahip Harutyun Kadıköy 4.3.2020 Rahip Mağakya Üsk. S. Haç 4.3.2020

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