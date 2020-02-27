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Arevakal (gündoğumu) Töreni

2020-02-27

Eski manastırlarda dokuz tören vardı. Bunlar her gün yedi kere yapılırdı. Manastır rahipleri yedi kere kiliseye girip dua ederlerdi. O dualardan birinin adı Arevakal, yani öğle duasıydı; yemekten önce okunurdu. Bu manastırda yetişenler daha sonra episkopos, dinî önder veya patrik olunca, dua biçimlerini tüm kilise törenlerine yaydılar ve yerleşik töre o yedi Jamerkutyun oldu. Kiliselerde sabah ve ikindi dualarının her gün yapılması gerekir. Öğle duası hemen hemen hiç yapılmıyor. O zaman kilise büyükleri bu öğle duasını Büyük Oruç’ta uygulamaya karar vermişler. O törendeki ilahiler çok güzel olduğu için, halk tarafından hemen benimsenmiş.

İnancın en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul’da Arevakal geleneği sürdürülüyor. Türkiye Ermenileri Patrikliği, hangi Ruhaninin hangi semtteki Kilisemizde bu törenlere riyaset edeceği ve vaaz vereceğini gösteren takvimi yayımladı. Sizler için bu takvimi aşağıdaki şekilde tarih, yer ve ruhaniler açısından kolayca arayıp bulabileceğiniz bir şekilde düzenledik. Umarız işlevsel bulursunuz. 


Ruhsal açlığımızın doyacağı bir Oruç Dönemi olsun dileriz.

Not: Bu törenlerin başlama saatleri Kiliseden Kiliseye küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak genelde Arevakal Duaları Sabah 10.00-10.30 arası başlar. Pazar günü Surp Badarak’ın başlama saatleri 10.30 olur. Pazar Hsgum ise saat 16.30-17.00 arası başlar. En doğru saatler Kilise Yönetimleri tarafından Ermenice Basında ve/veya Sosyal Medya hesaplarından duyurulacaktır. Bizlere bilgi verdikleri taktirde biz de seve seve bu bilgiyi sizlerle paylaşırız.

HyeTert

RahipKilise TarihGun
Patrik HazretleriKuzguncuk26.02.2020
B.Episkopos AramYeşilköy26.02.2020
Üstrahip YeğişeSamatya26.02.2020
Başrahip Zakeos26.02.2020
Başrahip TatulOrtaköy26.02.2020
Rahip ŞnorhkTopkapı26.02.2020
Rahip Harutyun26.02.2020
Rahip MağakyaKumkapı Dışı26.02.2020
Patrik HazretleriBalat27.02.2020
B.Episkopos AramRumelihisarı27.02.2020
Üstrahip Yeğişe27.02.2020
Başrahip ZakeosBakırköy27.02.2020
Başrahip Tatul27.02.2020
Rahip ŞnorhkGedikpaşa27.02.2020
Rahip HarutyunGalata27.02.2020
Rahip Mağakya27.02.2020
Patrik Hazretleri28.02.2020
B.Episkopos AramBeşiktaş28.02.2020
Üstrahip YeğişeFeriköy28.02.2020
Başrahip ZakeosKumkapı28.02.2020
Başrahip Tatul28.02.2020
Rahip ŞnorhkKumkapı28.02.2020
Rahip HarutyunKadıköy28.02.2020
Rahip MağakyaAltımermer28.02.2020
Patrik Hazretleri3.1.2020Sabah
B.Episkopos AramFeriköy3.1.2020Sabah
Üstrahip YeğişeBeyoğlu3.1.2020Sabah
Başrahip ZakeosYeniköy3.1.2020Sabah
Başrahip Tatul3.1.2020Sabah
Rahip ŞnorhkKumkapı3.1.2020Sabah
Rahip HarutyunKadıköy3.1.2020Sabah
Rahip MağakyaKumkapı Dışı3.1.2020Sabah
Patrik Hazretleri3.1.2020Aksam
B.Episkopos AramBakırköy3.1.2020Aksam
Üstrahip YeğişeTaksim3.1.2020Aksam
Başrahip Zakeos3.1.2020Aksam
Başrahip Tatul3.1.2020Aksam
Rahip ŞnorhkKumkapı3.1.2020Aksam
Rahip HarutyunKadıköy3.1.2020Aksam
Rahip Mağakya3.1.2020Aksam
Patrik Hazretleri3.2.2020
B.Episkopos AramS. Prgiç3.2.2020
Üstrahip Yeğişe3.2.2020
Başrahip ZakeosEyüp S. Yeğya3.2.2020
Başrahip Tatul3.2.2020
Rahip ŞnorhkEyüp S. Yeğya3.2.2020
Rahip Harutyun3.2.2020
Rahip Mağakya3.2.2020
Patrik Hazretleri3.3.2020
B.Episkopos AramBeyoğlu3.3.2020
Üstrahip YeğişeBeyoğlu3.3.2020
Başrahip ZakeosYeniköy3.3.2020
Başrahip Tatul3.3.2020
Rahip Şnorhk3.3.2020
Rahip HarutyunYenikapı3.3.2020
Rahip MağakyaKuruçeşme3.3.2020
Patrik Hazretleri3.4.2020
B.Episkopos AramTopkapı3.4.2020
Üstrahip YeğişeKumkapı Dışı3.4.2020
Başrahip ZakeosKuzguncuk3.4.2020
Başrahip Tatul3.4.2020
Rahip Şnorhk3.4.2020
Rahip Harutyun3.4.2020
Rahip MağakyaKumkapı Dışı3.4.2020
Patrik Hazretleri3.5.2020
B.Episkopos AramBoyacıköy3.5.2020
Üstrahip YeğişeGedikpaşa3.5.2020
Başrahip Zakeos3.5.2020
Başrahip Tatul3.5.2020
Rahip ŞnorhkGedikpaşa3.5.2020
Rahip Harutyun3.5.2020
Rahip MağakyaGalata3.5.2020
Patrik Hazretleri3.6.2020
B.Episkopos AramAltımermer3.6.2020
Üstrahip Yeğişe3.6.2020
Başrahip Zakeos3.6.2020
Başrahip Tatul3.6.2020
Rahip ŞnorhkKumkapı3.6.2020
Rahip HarutyunKadıköy3.6.2020
Rahip MağakyaFeriköy3.6.2020
Patrik HazretleriKumkapı3.8.2020Sabah
B.Episkopos AramNarlıkapı3.8.2020Sabah
Üstrahip YeğişeBeyoğlu3.8.2020Sabah
Başrahip ZakeosYeniköy3.8.2020Sabah
Başrahip TatulFeriköy3.8.2020Sabah
Rahip ŞnorhkKumkapı3.8.2020Sabah
Rahip HarutyunKadıköy3.8.2020Sabah
Rahip MağakyaKumkapı Dışı3.8.2020Sabah
Patrik Hazretleri3.8.2020Aksam
B.Episkopos AramYeşilköy3.8.2020Aksam
Üstrahip YeğişeTaksim3.8.2020Aksam
Başrahip Zakeos3.8.2020Aksam
Başrahip TatulFeriköy3.8.2020Aksam
Rahip ŞnorhkKumkapı3.8.2020Aksam
Rahip HarutyunKadıköy3.8.2020Aksam
Rahip Mağakya3.8.2020Aksam
Patrik HazretleriBeykoz3.9.2020
B.Episkopos Aram3.9.2020
Üstrahip YeğişeEyüp S. Asd.3.9.2020
Başrahip ZakeosS. Prgiç3.9.2020
Başrahip Tatul3.9.2020
Rahip Şnorhk3.9.2020
Rahip Harutyun3.9.2020
Rahip Mağakya3.9.2020
Patrik HazretleriS. Garabed3.10.2020
B.Episkopos AramYenikapı3.10.2020
Üstrahip YeğişeBeyoğlu3.10.2020
Başrahip ZakeosYeniköy3.10.2020
Başrahip Tatul3.10.2020
Rahip Şnorhk3.10.2020
Rahip HarutyunKuruçeşme3.10.2020
Rahip Mağakya3.10.2020
Patrik HazretleriYeşilköy3.11.2020
B.Episkopos Aram3.11.2020
Üstrahip YeğişeTopkapı3.11.2020
Başrahip Zakeos3.11.2020
Başrahip TatulOrtaköy3.11.2020
Rahip ŞnorhkSamatya3.11.2020
Rahip Harutyun3.11.2020
Rahip MağakyaKumkapı Dışı3.11.2020
Patrik HazretleriBoyacıköy3.12.2020
B.Episkopos AramGalata3.12.2020
Üstrahip Yeğişe3.12.2020
Başrahip ZakeosGedikpaşa3.12.2020
Başrahip TatulBakırköy3.12.2020
Rahip ŞnorhkGedikpaşa3.12.2020
Rahip Harutyun3.12.2020
Rahip MağakyaBalat3.12.2020
Patrik HazretleriÜsk. S. Haç3.13.2020
B.Episkopos AramFeriköy3.13.2020
Üstrahip YeğişeAltımermer3.13.2020
Başrahip ZakeosBeşiktaş3.13.2020
Başrahip Tatul3.13.2020
Rahip ŞnorhkKumkapı3.13.2020
Rahip HarutyunKadıköy3.13.2020
Rahip Mağakya3.13.2020
Patrik HazretleriGedikpaşa3.15.2020Sabah
B.Episkopos AramSamatya3.15.2020Sabah
Üstrahip YeğişeBeyoğlu3.15.2020Sabah
Başrahip ZakeosYeniköy3.15.2020Sabah
Başrahip TatulFeriköy3.15.2020Sabah
Rahip ŞnorhkKumkapı3.15.2020Sabah
Rahip HarutyunKadıköy3.15.2020Sabah
Rahip MağakyaKumkapı Dışı3.15.2020Sabah
Patrik HazretleriKadıköy3.15.2020Aksam
B.Episkopos AramTaksim3.15.2020Aksam
Üstrahip YeğişeTaksim3.15.2020Aksam
Başrahip Zakeos3.15.2020Aksam
Başrahip TatulFeriköy3.15.2020Aksam
Rahip ŞnorhkKumkapı3.15.2020Aksam
Rahip HarutyunKadıköy3.15.2020Aksam
Rahip Mağakya3.15.2020Aksam
Patrik HazretleriKartal3.16.2020
B.Episkopos Aram3.16.2020
Üstrahip YeğişeS. Prgiç3.16.2020
Başrahip Zakeos3.16.2020
Başrahip Tatul3.16.2020
Rahip ŞnorhkEyüp S. Yeğya3.16.2020
Rahip HarutyunKartal3.16.2020
Rahip Mağakya3.16.2020
Patrik HazretleriKandilli3.17.2020
B.Episkopos AramKuruçeşme3.17.2020
Üstrahip YeğişeBeyoğlu3.17.2020
Başrahip ZakeosYeniköy3.17.2020
Başrahip TatulS. Garabed3.17.2020
Rahip Şnorhk3.17.2020
Rahip HarutyunKandilli3.17.2020
Rahip MağakyaYenikapı3.17.2020
Patrik HazretleriTopkapı3.18.2020
B.Episkopos AramKumkapı Dışı3.18.2020
Üstrahip Yeğişe3.18.2020
Başrahip Zakeos3.18.2020
Başrahip TatulSamatya3.18.2020
Rahip ŞnorhkOrtaköy3.18.2020
Rahip Harutyun3.18.2020
Rahip MağakyaKumkapı Dışı3.18.2020
Patrik HazretleriKayseri3.19.2020
B.Episkopos AramBakırköy3.19.2020
Üstrahip YeğişeGalata3.19.2020
Başrahip Zakeos3.19.2020
Başrahip TatulGedikpaşa3.19.2020
Rahip ŞnorhkGedikpaşa3.19.2020
Rahip Harutyun3.19.2020
Rahip Mağakya3.19.2020
Patrik HazretleriKayseri3.20.2020
B.Episkopos AramKumkapı3.20.2020
Üstrahip YeğişeÜsk. S. Haç3.20.2020
Başrahip ZakeosFeriköy3.20.2020
Başrahip Tatul3.20.2020
Rahip ŞnorhkKumkapı3.20.2020
Rahip HarutyunKadıköy3.20.2020
Rahip MağakyaBeşiktaş3.20.2020
Patrik Hazretleriİskenderun22.3.2020Sabah
B.Episkopos AramS. Garabed22.3.2020Sabah
Üstrahip YeğişeBeyoğlu22.3.2020Sabah
Başrahip ZakeosYeniköy22.3.2020Sabah
Başrahip TatulFeriköy22.3.2020Sabah
Rahip ŞnorhkKumkapı22.3.2020Sabah
Rahip Harutyun22.3.2020Sabah
Rahip MağakyaKumkapı Dışı22.3.2020Sabah
Patrik HazretleriVakıflıköy22.3.2020Aksam
B.Episkopos AramÜsk. S. Haç22.3.2020Aksam
Üstrahip YeğişeTaksim22.3.2020Aksam
Başrahip Zakeos22.3.2020Aksam
Başrahip TatulFeriköy22.3.2020Aksam
Rahip ŞnorhkKumkapı22.3.2020Aksam
Rahip Harutyun22.3.2020Aksam
Rahip Mağakya22.3.2020Aksam
Patrik HazretleriHatay3.23.2020
B.Episkopos Aram3.23.2020
Üstrahip Yeğişe3.23.2020
Başrahip ZakeosEyüp S. Asd.3.23.2020
Başrahip Tatul3.23.2020
Rahip Şnorhk3.23.2020
Rahip Harutyun3.23.2020
Rahip MağakyaS. Prgiç3.23.2020
Patrik Hazretleri3.24.2020
B.Episkopos AramYeniköy3.24.2020
Üstrahip YeğişeBeyoğlu3.24.2020
Başrahip ZakeosYeniköy3.24.2020
Başrahip Tatul3.24.2020
Rahip ŞnorhkKuruçeşme3.24.2020
Rahip HarutyunS. Garabed3.24.2020
Rahip Mağakya3.24.2020
Patrik HazretleriOrtaköy3.25.2020
B.Episkopos AramSamatya3.25.2020
Üstrahip Yeğişe3.25.2020
Başrahip ZakeosTopkapı3.25.2020
Başrahip TatulKuzguncuk3.25.2020
Rahip Şnorhk3.25.2020
Rahip Harutyun3.25.2020
Rahip MağakyaKumkapı Dışı3.25.2020
Patrik HazretleriGalata3.26.2020
B.Episkopos Aram3.26.2020
Üstrahip YeğişeBoyacıköy3.26.2020
Başrahip Zakeos3.26.2020
Başrahip Tatul3.26.2020
Rahip ŞnorhkGedikpaşa3.26.2020
Rahip HarutyunBakırköy3.26.2020
Rahip Mağakya3.26.2020
Patrik HazretleriBeşiktaş3.27.2020
B.Episkopos AramÜsk. S. Haç3.27.2020
Üstrahip YeğişeKumkapı3.27.2020
Başrahip Zakeos3.27.2020
Başrahip TatulFeriköy3.27.2020
Rahip ŞnorhkKumkapı3.27.2020
Rahip HarutyunKadıköy3.27.2020
Rahip Mağakya3.27.2020
Patrik HazretleriSamatya29.3.2020Sabah
B.Episkopos AramKumkapı Dışı29.3.2020Sabah
Üstrahip YeğişeBeyoğlu29.3.2020Sabah
Başrahip ZakeosYeniköy29.3.2020Sabah
Başrahip TatulFeriköy29.3.2020Sabah
Rahip ŞnorhkKumkapı29.3.2020Sabah
Rahip HarutyunKadıköy29.3.2020Sabah
Rahip MağakyaKumkapı Dışı29.3.2020Sabah
Patrik HazretleriBakırköy29.3.2020Aksam
B.Episkopos AramKumkapı29.3.2020Aksam
Üstrahip YeğişeTaksim29.3.2020Aksam
Başrahip Zakeos29.3.2020Aksam
Başrahip TatulFeriköy29.3.2020Aksam
Rahip ŞnorhkKumkapı29.3.2020Aksam
Rahip HarutyunKadıköy29.3.2020Aksam
Rahip Mağakya29.3.2020Aksam
Patrik HazretleriS. Prgiç3.30.2020
B.Episkopos Aram3.30.2020
Üstrahip Yeğişe3.30.2020
Başrahip Zakeos3.30.2020
Başrahip Tatul3.30.2020
Rahip ŞnorhkS. Prgiç3.30.2020
Rahip HarutyunKartal3.30.2020
Rahip Mağakya3.30.2020
Patrik HazretleriKuruçeşme3.21.2020
B.Episkopos Aram3.21.2020
Üstrahip YeğişeBeyoğlu3.21.2020
Başrahip ZakeosYeniköy3.21.2020
Başrahip TatulKandilli3.21.2020
Rahip ŞnorhkYenikapı3.21.2020
Rahip HarutyunKandilli3.21.2020
Rahip MağakyaS. Garabed3.21.2020
Patrik HazretleriKınalıada4.1.2020
B.Episkopos AramKuzguncuk4.1.2020
Üstrahip YeğişeYeşilköy4.1.2020
Başrahip ZakeosOrtaköy4.1.2020
Başrahip Tatul4.1.2020
Rahip Şnorhk4.1.2020
Rahip HarutyunKınalıada4.1.2020
Rahip MağakyaKumkapı Dışı4.1.2020
Patrik HazretleriRumelihisarı4.2.2020
B.Episkopos AramBalat4.2.2020
Üstrahip Yeğişe4.2.2020
Başrahip ZakeosGalata4.2.2020
Başrahip Tatul4.2.2020
Rahip ŞnorhkGedikpaşa4.2.2020
Rahip Harutyun4.2.2020
Rahip Mağakya4.2.2020
Patrik HazretleriFeriköy4.3.2020
B.Episkopos Aram4.3.2020
Üstrahip Yeğişe4.3.2020
Başrahip Zakeos4.3.2020
Başrahip TatulFeriköy4.3.2020
Rahip ŞnorhkKumkapı4.3.2020
Rahip HarutyunKadıköy4.3.2020
Rahip MağakyaÜsk. S. Haç4.3.2020

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