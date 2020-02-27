Arevakal (gündoğumu) Töreni

Eski manastırlarda dokuz tören vardı. Bunlar her gün yedi kere yapılırdı. Manastır rahipleri yedi kere kiliseye girip dua ederlerdi. O dualardan birinin adı Arevakal, yani öğle duasıydı; yemekten önce okunurdu. Bu manastırda yetişenler daha sonra episkopos, dinî önder veya patrik olunca, dua biçimlerini tüm kilise törenlerine yaydılar ve yerleşik töre o yedi Jamerkutyun oldu. Kiliselerde sabah ve ikindi dualarının her gün yapılması gerekir. Öğle duası hemen hemen hiç yapılmıyor. O zaman kilise büyükleri bu öğle duasını Büyük Oruç’ta uygulamaya karar vermişler. O törendeki ilahiler çok güzel olduğu için, halk tarafından hemen benimsenmiş.
İnancın en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul’da Arevakal geleneği sürdürülüyor. Türkiye Ermenileri Patrikliği, hangi Ruhaninin hangi semtteki Kilisemizde bu törenlere riyaset edeceği ve vaaz vereceğini gösteren takvimi yayımladı. Sizler için bu takvimi aşağıdaki şekilde tarih, yer ve ruhaniler açısından kolayca arayıp bulabileceğiniz bir şekilde düzenledik. Umarız işlevsel bulursunuz.
Ruhsal açlığımızın doyacağı bir Oruç Dönemi olsun dileriz.
Not: Bu törenlerin başlama saatleri Kiliseden Kiliseye küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak genelde Arevakal Duaları Sabah 10.00-10.30 arası başlar. Pazar günü Surp Badarak’ın başlama saatleri 10.30 olur. Pazar Hsgum ise saat 16.30-17.00 arası başlar. En doğru saatler Kilise Yönetimleri tarafından Ermenice Basında ve/veya Sosyal Medya hesaplarından duyurulacaktır. Bizlere bilgi verdikleri taktirde biz de seve seve bu bilgiyi sizlerle paylaşırız.
HyeTert
|Rahip
|Kilise
|Tarih
|Gun
|Patrik Hazretleri
|Kuzguncuk
|26.02.2020
|B.Episkopos Aram
|Yeşilköy
|26.02.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Samatya
|26.02.2020
|Başrahip Zakeos
|26.02.2020
|Başrahip Tatul
|Ortaköy
|26.02.2020
|Rahip Şnorhk
|Topkapı
|26.02.2020
|Rahip Harutyun
|26.02.2020
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|26.02.2020
|Patrik Hazretleri
|Balat
|27.02.2020
|B.Episkopos Aram
|Rumelihisarı
|27.02.2020
|Üstrahip Yeğişe
|27.02.2020
|Başrahip Zakeos
|Bakırköy
|27.02.2020
|Başrahip Tatul
|27.02.2020
|Rahip Şnorhk
|Gedikpaşa
|27.02.2020
|Rahip Harutyun
|Galata
|27.02.2020
|Rahip Mağakya
|27.02.2020
|Patrik Hazretleri
|28.02.2020
|B.Episkopos Aram
|Beşiktaş
|28.02.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Feriköy
|28.02.2020
|Başrahip Zakeos
|Kumkapı
|28.02.2020
|Başrahip Tatul
|28.02.2020
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|28.02.2020
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|28.02.2020
|Rahip Mağakya
|Altımermer
|28.02.2020
|Patrik Hazretleri
|3.1.2020
|Sabah
|B.Episkopos Aram
|Feriköy
|3.1.2020
|Sabah
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|3.1.2020
|Sabah
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|3.1.2020
|Sabah
|Başrahip Tatul
|3.1.2020
|Sabah
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.1.2020
|Sabah
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.1.2020
|Sabah
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|3.1.2020
|Sabah
|Patrik Hazretleri
|3.1.2020
|Aksam
|B.Episkopos Aram
|Bakırköy
|3.1.2020
|Aksam
|Üstrahip Yeğişe
|Taksim
|3.1.2020
|Aksam
|Başrahip Zakeos
|3.1.2020
|Aksam
|Başrahip Tatul
|3.1.2020
|Aksam
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.1.2020
|Aksam
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.1.2020
|Aksam
|Rahip Mağakya
|3.1.2020
|Aksam
|Patrik Hazretleri
|3.2.2020
|B.Episkopos Aram
|S. Prgiç
|3.2.2020
|Üstrahip Yeğişe
|3.2.2020
|Başrahip Zakeos
|Eyüp S. Yeğya
|3.2.2020
|Başrahip Tatul
|3.2.2020
|Rahip Şnorhk
|Eyüp S. Yeğya
|3.2.2020
|Rahip Harutyun
|3.2.2020
|Rahip Mağakya
|3.2.2020
|Patrik Hazretleri
|3.3.2020
|B.Episkopos Aram
|Beyoğlu
|3.3.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|3.3.2020
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|3.3.2020
|Başrahip Tatul
|3.3.2020
|Rahip Şnorhk
|3.3.2020
|Rahip Harutyun
|Yenikapı
|3.3.2020
|Rahip Mağakya
|Kuruçeşme
|3.3.2020
|Patrik Hazretleri
|3.4.2020
|B.Episkopos Aram
|Topkapı
|3.4.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Kumkapı Dışı
|3.4.2020
|Başrahip Zakeos
|Kuzguncuk
|3.4.2020
|Başrahip Tatul
|3.4.2020
|Rahip Şnorhk
|3.4.2020
|Rahip Harutyun
|3.4.2020
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|3.4.2020
|Patrik Hazretleri
|3.5.2020
|B.Episkopos Aram
|Boyacıköy
|3.5.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Gedikpaşa
|3.5.2020
|Başrahip Zakeos
|3.5.2020
|Başrahip Tatul
|3.5.2020
|Rahip Şnorhk
|Gedikpaşa
|3.5.2020
|Rahip Harutyun
|3.5.2020
|Rahip Mağakya
|Galata
|3.5.2020
|Patrik Hazretleri
|3.6.2020
|B.Episkopos Aram
|Altımermer
|3.6.2020
|Üstrahip Yeğişe
|3.6.2020
|Başrahip Zakeos
|3.6.2020
|Başrahip Tatul
|3.6.2020
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.6.2020
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.6.2020
|Rahip Mağakya
|Feriköy
|3.6.2020
|Patrik Hazretleri
|Kumkapı
|3.8.2020
|Sabah
|B.Episkopos Aram
|Narlıkapı
|3.8.2020
|Sabah
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|3.8.2020
|Sabah
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|3.8.2020
|Sabah
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|3.8.2020
|Sabah
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.8.2020
|Sabah
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.8.2020
|Sabah
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|3.8.2020
|Sabah
|Patrik Hazretleri
|3.8.2020
|Aksam
|B.Episkopos Aram
|Yeşilköy
|3.8.2020
|Aksam
|Üstrahip Yeğişe
|Taksim
|3.8.2020
|Aksam
|Başrahip Zakeos
|3.8.2020
|Aksam
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|3.8.2020
|Aksam
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.8.2020
|Aksam
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.8.2020
|Aksam
|Rahip Mağakya
|3.8.2020
|Aksam
|Patrik Hazretleri
|Beykoz
|3.9.2020
|B.Episkopos Aram
|3.9.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Eyüp S. Asd.
|3.9.2020
|Başrahip Zakeos
|S. Prgiç
|3.9.2020
|Başrahip Tatul
|3.9.2020
|Rahip Şnorhk
|3.9.2020
|Rahip Harutyun
|3.9.2020
|Rahip Mağakya
|3.9.2020
|Patrik Hazretleri
|S. Garabed
|3.10.2020
|B.Episkopos Aram
|Yenikapı
|3.10.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|3.10.2020
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|3.10.2020
|Başrahip Tatul
|3.10.2020
|Rahip Şnorhk
|3.10.2020
|Rahip Harutyun
|Kuruçeşme
|3.10.2020
|Rahip Mağakya
|3.10.2020
|Patrik Hazretleri
|Yeşilköy
|3.11.2020
|B.Episkopos Aram
|3.11.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Topkapı
|3.11.2020
|Başrahip Zakeos
|3.11.2020
|Başrahip Tatul
|Ortaköy
|3.11.2020
|Rahip Şnorhk
|Samatya
|3.11.2020
|Rahip Harutyun
|3.11.2020
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|3.11.2020
|Patrik Hazretleri
|Boyacıköy
|3.12.2020
|B.Episkopos Aram
|Galata
|3.12.2020
|Üstrahip Yeğişe
|3.12.2020
|Başrahip Zakeos
|Gedikpaşa
|3.12.2020
|Başrahip Tatul
|Bakırköy
|3.12.2020
|Rahip Şnorhk
|Gedikpaşa
|3.12.2020
|Rahip Harutyun
|3.12.2020
|Rahip Mağakya
|Balat
|3.12.2020
|Patrik Hazretleri
|Üsk. S. Haç
|3.13.2020
|B.Episkopos Aram
|Feriköy
|3.13.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Altımermer
|3.13.2020
|Başrahip Zakeos
|Beşiktaş
|3.13.2020
|Başrahip Tatul
|3.13.2020
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.13.2020
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.13.2020
|Rahip Mağakya
|3.13.2020
|Patrik Hazretleri
|Gedikpaşa
|3.15.2020
|Sabah
|B.Episkopos Aram
|Samatya
|3.15.2020
|Sabah
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|3.15.2020
|Sabah
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|3.15.2020
|Sabah
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|3.15.2020
|Sabah
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.15.2020
|Sabah
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.15.2020
|Sabah
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|3.15.2020
|Sabah
|Patrik Hazretleri
|Kadıköy
|3.15.2020
|Aksam
|B.Episkopos Aram
|Taksim
|3.15.2020
|Aksam
|Üstrahip Yeğişe
|Taksim
|3.15.2020
|Aksam
|Başrahip Zakeos
|3.15.2020
|Aksam
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|3.15.2020
|Aksam
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.15.2020
|Aksam
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.15.2020
|Aksam
|Rahip Mağakya
|3.15.2020
|Aksam
|Patrik Hazretleri
|Kartal
|3.16.2020
|B.Episkopos Aram
|3.16.2020
|Üstrahip Yeğişe
|S. Prgiç
|3.16.2020
|Başrahip Zakeos
|3.16.2020
|Başrahip Tatul
|3.16.2020
|Rahip Şnorhk
|Eyüp S. Yeğya
|3.16.2020
|Rahip Harutyun
|Kartal
|3.16.2020
|Rahip Mağakya
|3.16.2020
|Patrik Hazretleri
|Kandilli
|3.17.2020
|B.Episkopos Aram
|Kuruçeşme
|3.17.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|3.17.2020
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|3.17.2020
|Başrahip Tatul
|S. Garabed
|3.17.2020
|Rahip Şnorhk
|3.17.2020
|Rahip Harutyun
|Kandilli
|3.17.2020
|Rahip Mağakya
|Yenikapı
|3.17.2020
|Patrik Hazretleri
|Topkapı
|3.18.2020
|B.Episkopos Aram
|Kumkapı Dışı
|3.18.2020
|Üstrahip Yeğişe
|3.18.2020
|Başrahip Zakeos
|3.18.2020
|Başrahip Tatul
|Samatya
|3.18.2020
|Rahip Şnorhk
|Ortaköy
|3.18.2020
|Rahip Harutyun
|3.18.2020
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|3.18.2020
|Patrik Hazretleri
|Kayseri
|3.19.2020
|B.Episkopos Aram
|Bakırköy
|3.19.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Galata
|3.19.2020
|Başrahip Zakeos
|3.19.2020
|Başrahip Tatul
|Gedikpaşa
|3.19.2020
|Rahip Şnorhk
|Gedikpaşa
|3.19.2020
|Rahip Harutyun
|3.19.2020
|Rahip Mağakya
|3.19.2020
|Patrik Hazretleri
|Kayseri
|3.20.2020
|B.Episkopos Aram
|Kumkapı
|3.20.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Üsk. S. Haç
|3.20.2020
|Başrahip Zakeos
|Feriköy
|3.20.2020
|Başrahip Tatul
|3.20.2020
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.20.2020
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.20.2020
|Rahip Mağakya
|Beşiktaş
|3.20.2020
|Patrik Hazretleri
|İskenderun
|22.3.2020
|Sabah
|B.Episkopos Aram
|S. Garabed
|22.3.2020
|Sabah
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|22.3.2020
|Sabah
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|22.3.2020
|Sabah
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|22.3.2020
|Sabah
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|22.3.2020
|Sabah
|Rahip Harutyun
|22.3.2020
|Sabah
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|22.3.2020
|Sabah
|Patrik Hazretleri
|Vakıflıköy
|22.3.2020
|Aksam
|B.Episkopos Aram
|Üsk. S. Haç
|22.3.2020
|Aksam
|Üstrahip Yeğişe
|Taksim
|22.3.2020
|Aksam
|Başrahip Zakeos
|22.3.2020
|Aksam
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|22.3.2020
|Aksam
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|22.3.2020
|Aksam
|Rahip Harutyun
|22.3.2020
|Aksam
|Rahip Mağakya
|22.3.2020
|Aksam
|Patrik Hazretleri
|Hatay
|3.23.2020
|B.Episkopos Aram
|3.23.2020
|Üstrahip Yeğişe
|3.23.2020
|Başrahip Zakeos
|Eyüp S. Asd.
|3.23.2020
|Başrahip Tatul
|3.23.2020
|Rahip Şnorhk
|3.23.2020
|Rahip Harutyun
|3.23.2020
|Rahip Mağakya
|S. Prgiç
|3.23.2020
|Patrik Hazretleri
|3.24.2020
|B.Episkopos Aram
|Yeniköy
|3.24.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|3.24.2020
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|3.24.2020
|Başrahip Tatul
|3.24.2020
|Rahip Şnorhk
|Kuruçeşme
|3.24.2020
|Rahip Harutyun
|S. Garabed
|3.24.2020
|Rahip Mağakya
|3.24.2020
|Patrik Hazretleri
|Ortaköy
|3.25.2020
|B.Episkopos Aram
|Samatya
|3.25.2020
|Üstrahip Yeğişe
|3.25.2020
|Başrahip Zakeos
|Topkapı
|3.25.2020
|Başrahip Tatul
|Kuzguncuk
|3.25.2020
|Rahip Şnorhk
|3.25.2020
|Rahip Harutyun
|3.25.2020
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|3.25.2020
|Patrik Hazretleri
|Galata
|3.26.2020
|B.Episkopos Aram
|3.26.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Boyacıköy
|3.26.2020
|Başrahip Zakeos
|3.26.2020
|Başrahip Tatul
|3.26.2020
|Rahip Şnorhk
|Gedikpaşa
|3.26.2020
|Rahip Harutyun
|Bakırköy
|3.26.2020
|Rahip Mağakya
|3.26.2020
|Patrik Hazretleri
|Beşiktaş
|3.27.2020
|B.Episkopos Aram
|Üsk. S. Haç
|3.27.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Kumkapı
|3.27.2020
|Başrahip Zakeos
|3.27.2020
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|3.27.2020
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|3.27.2020
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|3.27.2020
|Rahip Mağakya
|3.27.2020
|Patrik Hazretleri
|Samatya
|29.3.2020
|Sabah
|B.Episkopos Aram
|Kumkapı Dışı
|29.3.2020
|Sabah
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|29.3.2020
|Sabah
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|29.3.2020
|Sabah
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|29.3.2020
|Sabah
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|29.3.2020
|Sabah
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|29.3.2020
|Sabah
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|29.3.2020
|Sabah
|Patrik Hazretleri
|Bakırköy
|29.3.2020
|Aksam
|B.Episkopos Aram
|Kumkapı
|29.3.2020
|Aksam
|Üstrahip Yeğişe
|Taksim
|29.3.2020
|Aksam
|Başrahip Zakeos
|29.3.2020
|Aksam
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|29.3.2020
|Aksam
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|29.3.2020
|Aksam
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|29.3.2020
|Aksam
|Rahip Mağakya
|29.3.2020
|Aksam
|Patrik Hazretleri
|S. Prgiç
|3.30.2020
|B.Episkopos Aram
|3.30.2020
|Üstrahip Yeğişe
|3.30.2020
|Başrahip Zakeos
|3.30.2020
|Başrahip Tatul
|3.30.2020
|Rahip Şnorhk
|S. Prgiç
|3.30.2020
|Rahip Harutyun
|Kartal
|3.30.2020
|Rahip Mağakya
|3.30.2020
|Patrik Hazretleri
|Kuruçeşme
|3.21.2020
|B.Episkopos Aram
|3.21.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Beyoğlu
|3.21.2020
|Başrahip Zakeos
|Yeniköy
|3.21.2020
|Başrahip Tatul
|Kandilli
|3.21.2020
|Rahip Şnorhk
|Yenikapı
|3.21.2020
|Rahip Harutyun
|Kandilli
|3.21.2020
|Rahip Mağakya
|S. Garabed
|3.21.2020
|Patrik Hazretleri
|Kınalıada
|4.1.2020
|B.Episkopos Aram
|Kuzguncuk
|4.1.2020
|Üstrahip Yeğişe
|Yeşilköy
|4.1.2020
|Başrahip Zakeos
|Ortaköy
|4.1.2020
|Başrahip Tatul
|4.1.2020
|Rahip Şnorhk
|4.1.2020
|Rahip Harutyun
|Kınalıada
|4.1.2020
|Rahip Mağakya
|Kumkapı Dışı
|4.1.2020
|Patrik Hazretleri
|Rumelihisarı
|4.2.2020
|B.Episkopos Aram
|Balat
|4.2.2020
|Üstrahip Yeğişe
|4.2.2020
|Başrahip Zakeos
|Galata
|4.2.2020
|Başrahip Tatul
|4.2.2020
|Rahip Şnorhk
|Gedikpaşa
|4.2.2020
|Rahip Harutyun
|4.2.2020
|Rahip Mağakya
|4.2.2020
|Patrik Hazretleri
|Feriköy
|4.3.2020
|B.Episkopos Aram
|4.3.2020
|Üstrahip Yeğişe
|4.3.2020
|Başrahip Zakeos
|4.3.2020
|Başrahip Tatul
|Feriköy
|4.3.2020
|Rahip Şnorhk
|Kumkapı
|4.3.2020
|Rahip Harutyun
|Kadıköy
|4.3.2020
|Rahip Mağakya
|Üsk. S. Haç
|4.3.2020
İlk yorum yapan siz olun